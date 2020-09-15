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Вторник, 15 сентября 2020, 18:14 мск

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Новый режим антироссийских санкций Евросоюза может получить имя Навального

Фото: ec.europa.eu

Режим санкций за нарушение прав человека, который Евросоюз планирует ввести против России, может получить имя Алексея Навального. На пленарной сессии Европарламента в Брюсселе глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что разработка санкций уже началась.

«С тех пор, как я приступил к моим функциям, я запустил работу над глобальным режимом санкций за нарушения прав человека и гуманитарного права, о чем недавно упоминалось на последнем Совете ЕС по иностранным делам», – цитирует Борреля «Интерфакс». Представитель ЕС по иностранным делам отметил, что обсуждение по поводу режима санкций продолжаются, однако, по его мнению, случившееся с российским оппозиционером «должно подвигнуть государства-члены ЕС положить конец их дискуссиям, начать действовать и утвердить этот режим санкций за нарушение прав человека, который, как «акт Магнитского» в Соединенных Штатах, мог бы называться режимом санкций имени Навального».

Как сообщал «Новый День», Навальному стало плохо утром 20 августа на борту самолета из Томска в Москву. Лайнер совершил экстренную посадку в Омске. Оппозиционера с признаками острого отравления госпитализировали в реанимацию. Навальный впал в кому, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Его соратники обратились к следователям с требованием возбудить уголовное дело о посягательстве на жизнь и потребовали перевезти его в зарубежную клинику.

Ввиду запрета омских медиков на транспортирование оппозиционера, он оказался в немецкой клинике только 22 августа. Российские врачи диагностировали у Навального нарушение обмена веществ. Власти Германии в свою очередь заявили об отравлении сильнодействующим ядом из группы «Новичок».

Накануне стало известно, что состояние здоровья Навального улучшилось. Политик может вставать с постели.

Брюссель, Татьяна Дорофеева

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