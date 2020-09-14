Навальному стало лучше: может вставать с постели

Самочувствие скандального российского политика Алексея Навального улучшилось: медики отключили аппарат искусственной вентиляции легких, оппозиционер иногда встает с постели. Об этом говорится в официальном сообщении берлинской клиники Charite, где он проходит лечение.

«Состояние здоровья Алексея Навального, который с 22 августа лечится в университетской клинике Charite, продолжает улучшаться. Пациента удалось полностью отключить от аппарата искусственной вентиляции легких. Он становится более подвижным, и уже может ненадолго вставать с больничной койки», – сообщила клиника.

Как сообщал «Новый День», Навальному стало плохо утром 20 августа на борту самолета из Томска в Москву. Лайнер совершил экстренную посадку в Омске. Оппозиционера с признаками острого отравления госпитализировали в реанимацию. Навальный впал в кому, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Его соратники обратились к следователям с требованием возбудить уголовное дело о посягательстве на жизнь и потребовали перевезти его в зарубежную клинику.

Ввиду запрета омских медиков на транспортирование оппозиционера, он оказался в немецкой клинике только 22 августа. Российские врачи диагностировали у Навального нарушение обмена веществ. Власти Германии в свою очередь заявили об отравлении сильнодействующим ядом из группы «Новичок».

Сегодня правительство ФРГ сообщило, что факт отравления Навального веществом из группы «Новичок» подтвердили эксперты трех стран, которые провели независимые друг от друга исследования.

Берлин, Светлана Антонова

Берлин. Другие новости 14.09.20

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