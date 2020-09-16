«Не надо это все упрощать»: «ЕР» в Госдуме отказалась одобрить закон о бесплатной газификации домов россиян

Сегодня нижняя палата российского парламента завернула уже в первом чтении законопроект депутатов Госдумы от ЛДПР о бесплатном подключении к газу частных домов россиян – в том числе, дачных и садовых. Как передает корреспондент РИА «Новый День», «единороссы традиционно назвали инициативу думской оппозиции популизмом, и заявили, что она не решает проблему газификации регионов.

Поправки авторы документа предложили внести в федеральный закон «О газоснабжении» и в КоАП РФ, установив, что подключение в газоснабжению частного жилого дома не выше трех этажей, рассчитанного на одну семью, должно происходить за счет ресурсоснабжающей организации.

Соавтор документа Сергей Натаров с трибуны заметил, что «не так много времени прошло, как мы внесли этот законопроект – всего четыре года», однако за прошедшее время проблема в стране решена не была, и проект закона, который все это время лежал в Госдуме без рассмотрения, не потерял актуальность.

Либерал-демократов поддержал депутат от «Справедливой России» Валерий Гартунг. «Скажите, пожалуйста, есть поручение президента: сделать так, чтобы люди не платили за подключение, – обратился он к думскому комитету по энергетике, который рекомендовал отклонить законопроект. – Срок стоит до 1 октября. Сегодня 16 сентября, осталось ровно две недели. Я вижу только один вариант выполнить поручение президента: принять в первом чтении предложенный законопроект, а во втором доработать те замечания, которые у вас есть. Каким образом вы собираетесь выполнять поручение президента?»

«Эсер» Федот Тумусов, в свою очередь, подчеркнул, что законопроект ЛДПР «очень важен для сельских жителей».

Однако председатель комитета по энергетике Павел Завальный в ответ заявил, что «поручение президента говорит совсем о другом». «Этот законопроект предлагает механизм [оплаты подключения] за счет собственных средств ГРО (газораспределительная организация, – ред.), – сообщил он. – У ГРО собственных средств нет! У них есть средства, утверждённые регулятором на компенсацию операционных затрат за эксплуатацию сетей распределения». Минэнерго, по его словам, уже занимается проблемой ускорения газификации, а задача Госдумы – подготовить нормативную базу по снижению административных барьеров, «чтобы человек, который хочет газифицировать свой дом, в режиме «одного окна» в течение двух месяцев мог получить этот газ на границе свой земли».

«Не надо все это упрощать, – призвал «единоросс» оппозицию. – Такая работа ведется, и поручение президента однозначно будет выполнено». В партии власти заявили, что принятие законопроекта приведет к росту тарифа на газ, потому что ГРО нужно будет каким-то образом возмещать понесенные расходы на подключение. «По другому быть не может», – заявил Завальный.

Но либерал-демократы не сдавались. Соавтор законопроекта Антон Морозов попросил Завального сообщить, что его комитет по энергетике сделал для рассмотрения документа за четыре года, которые проект лежал в Госдуме. «Многие члены комитета, даже члены вашей фракции, говорили, что тариф если и увеличится, то незначительно, и это увеличение может быть скомпенсировано за счет средств регионального бюджета и тд. Вопрос: за четыре года комитет заказывал какие-то экспертные исследования? И если да, то почему нам, как авторам это законопроекта, до сих пор неизвестны результаты этих исследований? Вы не являетесь ли в этом вопросе голословным? Мы не видим никаких расчетов», – с напором поинтересовался он. «Это произойдет автоматически, вам надо знать экономику тарифообразования», – отбивался Завальный, и поставил в вину разработчикам законопроекта отсутствие на круглом столе в июле по проблемам газоснабжения.

Примечательно, что в ходе обсуждения депутат Гартунг поймал парламентария от «ЕР» Сергея Вострецова на том, что он не читал текст законопроекта, и рассказал, как у его знакомого ветерана боевых действий ГРО потребовала больше миллиона рублей за подключение дома к газу. «Надо поддерживать это предложение!» – заключил он.

Жаркие споры продолжались больше часа. В заключительном слове депутат Завальный вновь призвал коллег «не искать простых решений», и «не заниматься на этой почве банальным популизмом».

В итоге фракция политического большинства все же отклонила законопроект либерал-демократов уже в первом чтении.

Москва, Татьяна Дорофеева

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