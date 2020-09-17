В Подмосковье заповедную зону «пытаются освоить» под строительство базы отдыха: против владельцев подан иск

В Дмитровском районе Подмосковья заповедную зону, в которую входят три озера пытаются освоить под строительство базы отдыха. Межрайонная природоохранная прокуратура направила иск в суд на владельцев участка земли.

Как сообщила пресс-служба министерства экологии и природопользования области, в иске требуется изъять из незаконного владения часть земельного участка – 9 тыс кв м – сформированного в водоохранной зоне Мещерихи. От истца также требуют демонтировать ограждения на территории.

В ведомстве пояснили, что часть участка в особо охраняемой природной территории «Озера Нерское, Круглое, Долгое» имеет пересечение с акваторией и водоохранной зоной реки Мещерихи. Это является нарушением природоохранного законодательства, так как Водный кодекс РФ запрещает формирование земельных участков в водоохранных зонах.

При этом в минэкологии подчеркнули, что попытки незаконной стройки в заповедной зоне идут уже более 4 лет: в 2016 году на участке пытались установить заграждение, но нарушители были оштрафованы, а ограждение демонтировано по решению суда. Весной 2017 года на месте были остановлены незаконные земляные работы – ущерб почвам составил 13 млн рублей.

В 2018 году был зафиксирован факт незаконной отсыпки земель грунтами и строительными отходами. Позднее нарушители отсыпали песком и береговую линию озера Круглое, и установили в акватории бетонные плиты.

В ведомстве отметили, что попытки «освоения» заповедной территории продолжаются, и положение дел в ООПТ остается на особом контроле министерства.

Напомним, в 1966 году все три озера вместе с болотами, двумя речками – Альбой и Волгушей, родниками и каналами вошли в состав государственного природного заказника, а в 2016 году эта территория стала памятником природы регионального значения. Тогда же площадь особо охраняемой природной территории была увеличена – с 630 га до 1230 га, а охранная зона – с 480 га до 1197 га. В результате возникла путаница, появилось несколько спорных участков, которые находятся на территории ООПТ, но по некотором документам они числятся «под ИЖС» – индивидуальное жилищное строительство.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 17.09.20

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