Генпрокурор Краснов взял под личный контроль цены на гречку и пшено

Генеральная прокуратура РФ заподозрила картельный сговор в связи с ростом в России цен на ряд продовольственных товаров – в частности, речь идет о гречке и пшене. Региональным надзорным ведомствам дано указание провести проверки.

Информация о повышении цен на продукты ранее появилась в СМИ. «В частности, согласно приведенным сведениям, на прошедшей неделе значительно повысилась стоимость гречки (на 2,5 тыс. руб. за 1 тонну), увеличилась цена и на пшено», – говорится в сообщении на сайте ведомства. Рост цен говорит о возможных нарушениях, связанных с картельными сговорами заинтересованных организаций, считают в Генпрокуратуре.

Теперь прокуроры регионов должны совместно с антимонопольной службой провести проверки и изучить, как формируются цены на социально значимые товары. Ситуацию взял под контроль генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

Москва, Алевтина Белова

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