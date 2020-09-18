Банк России сохранил ключевую ставку на прежнем уровне

Сегодня Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых. Как сообщила пресс-служба регулятора, ЦБ намерен оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях: решение будет приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

Оценивая нынешнюю ситуацию, Банк России отметил, что в последние месяцы темпы роста цен в целом сложились несколько выше ожиданий, что связано с двумя основными факторами: активным восстановлением спроса после периода самоизоляции, а также ослаблением рубля из-за общего повышения волатильности на мировых рынках и усиления геополитических рисков. При этом инфляционные ожидания населения и предприятий остаются на повышенном уровне.

ЦБ считает, что на среднесрочном горизонте дезинфляционные риски по-прежнему преобладают. После завершения этапа активного восстановительного роста, вызванного снятием ограничений и мерами поддержки, возвращение мировой и российской экономики к потенциалу замедлится, что, по оценке регулятора, будет оказывать сдерживающее влияние на темпы роста цен.

Согласно прогнозу Банка России, в условиях проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,7-4,2% в 2020 году, 3,5-4,0% в 2021 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 23 октября.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 18.09.20

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