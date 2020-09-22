Facebook присылал русским благодарственные письма за поддержку Клинтон на выборах 2016 года

Редакция Федерального агентства новостей выпустила фильм-расследование «Отцы – основатели хаоса» о влиянии США на политические процессы в своей стране и в России, и какую роль в этом играют соцсети. Кроме того, материал ФАН объясняет, почему дело о вмешательстве России в президентские выборы Штатов было обречено на провал.

Напомним, обвинения против России и, в частности, против компании «Конкорд» и её главы Евгения Пригожина основывались на том, что связанные с Россией аккаунты в соцсетях продвигали интересы Дональда Трампа. Откровенно сфабрикованное антироссийское дело вёл спецпрокурор Роберт Мюллер.

Он утверждал, что в доказательство причастности России к вмешательству в выборы якобы собрано 4 млн документов, однако обнародовать материалы сторона обвинения отказывалась. В конце концов, дело развалилось, а все обвинения с «Конкорда» были сняты.

Дело в том, что в материалах дела содержалась информация, которая доказывала факт того, что все обвинения против России необоснованны, политизированы и некорректны. Материалы дела указывали на то, что американские соцсети сотрудничали с иностранными гражданами, в том числе с сотрудниками «Агентства интернет-исследований», которые в равной степени позитивно освещали кампании Хиллари Клинтон и Дональда Трампа. При этом соцсети вели агитационную и информационную кампанию в пользу кандидата от Демократической партии США Хиллари Клинтон.

В подтверждение ФАН приводит благодарственные письма из Facebook, Twitter и Instagram, адресованные администраторам российских групп Blacktivist, @TEN_GOP, Black matters US. В них руководство соцсетей выражает признательность за отстаивание демократических ценностей, хотя порой сетуя на недостаточную критику в адрес Дональда Трампа.

Во вмешательстве в американские президентские выборы виновна сама Демпартия США и социальные сети, но никак не Россия.

Москва, Екатерина Попова

Москва. Другие новости 22.09.20

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