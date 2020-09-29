«Будут стрелять…» В Госдуме предложили включить Нагорный Карабах в состав России

Сегодня нижняя палата российского парламента единогласно приняла заявление «О недопустимости применения силы и необходимости немедленного прекращения огня в зоне нагорно-карабахского конфликта». Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ходе обсуждения документа лидер ЛДПР Владимир Жириновский предупредил, что вслед за Арменией и Азербайджаном может «заполыхать» Средняя Азия.

В своем заявлении парламентарии выразили серьезную озабоченность «в связи с резким обострением обстановки в зоне нагорно-карабахского конфликта, приведшим к многочисленным человеческим жертвам», и решительно осудили применение сторонами силы. «Государственная Дума заявляет о необходимости немедленного прекращения огня, недопущении эскалации противостояния в регионе и безальтернативности мирного урегулирования ситуации, – говорится в документе. – Депутаты Государственной Думы призывают стороны к скорейшему возвращению к переговорному процессу и готовы оказать посредническую помощь в стабилизации обстановки».

Фракция ЛДПР, поддержав заявление, тем не менее, выразила убежденность, что документ не поможет снизить напряженность в зоне конфликта. «Мы проголосуем за это постановление, но толку от него не будет никакого, – заявил лидер либерал-демократов Владимир Жириновский. – Мы не дали [в постановлении] ни причины конфликта, не дали рецепт как выйти из него. Это детский лепет: «Прекратите огонь!». Мы что, к хулиганам обращаемся, участковый Калашников: «Прекратите, не стреляйте!». Сейчас они бросили стрелять – ой, Леонид Иванович просит из Москвы!»

Политик выразил убежденность, что в Нагорном Карабахе «стреляли, и будут стрелять», поскольку «все государства рождались и рождаются в огне войны», и привел в пример ситуацию с Косово, Абхазией, Южной Осетией. «Стрельба идет на Украине, и скоро начнется и в Белоруссии», – заявил Жириновский.

В качестве мер для урегулирования ситуации лидер ЛДПР предложил вхождение Нагорного Карабаха в состав России в качестве 86 субъекта Федерации. «Не согласны – тогда все вместе входите обратно в состав России: и Армения, и Азербайджан, и Нагорный Карабах, – заявил он. – Не согласны? Тогда царский вариант: (…) дать оружие и этим, и этим».

При этом Жириновский предупредил, что «заполыхать» может также Средняя Азия. «Вот там будут «ягодки». Здесь «цветочки», всего три региона, – подчеркнул он. – А там вместе с Афганистаном все заполыхает! Под Екатеринбургом и Новосибирском будет стоять и останавливать толпы миллионы беженцев и банды сорвавшихся с цепи новых моджахедов».

Проект постановления в Госдуму внес парламентский комитет по делам СНГ 28 сентября. Заявление Госдумы будет направлено, в том числе, в парламенты Армении и Азербайджана.

Москва, Татьяна Дорофеева

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