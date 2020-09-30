«Конфликты минимизируются»: Госдума рассмотрит альтернативный вариант всероссийской реновации

Сегодня комитет Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству рекомендовал нижней палате парламента рассмотреть 13 октября законопроект «О реновации жилищного фонда в Российской Федерации». Проект был внесен лидером «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым и главой думского комитета Галиной Хованской два года назад.

«Если уж этот проект не устраивает – то невозможно вообще говорить о реновации, – заявила Хованская сегодня на заседании комитета. – У нас кардинальное отличие от московского варианта – предварительный договор с гражданами. Нас из-за этого упрекали за то, что мы затягиваем процедуру».

Парламентарий подчеркнула, что при подготовке законопроекта депутаты изучили европейский опыт реновации, в частности, во Франции, Великобритании, Германии и Италии. Хованская отметила, что «лучше всего процесс пошел во Франции». «Они сумели договориться с жителями, и жители стали их союзниками – пояснила она. – После этого процесс у них пошел, и сейчас жители изношенных, ветхих дома приходят и благодарят за то, что такая замечательная программа».

По словам депутата, в Москву приезжал представитель французского правительства, отвечавший за блок реновации, и рассказал о положительном опыте реализации такого переселения.

Чтобы запустить программу реновации, регион должен будет выполнить ряд условий: в частности, принять соответствующий собственный закон, и отчитаться о полном выполнении программы по переселению из аварийного жилья. Пока эту программу завершили только 20 регионов.

«Каждый субъект пока не примет свой закон – вот этот наш закон не запускается, не работает. Он работает только после того, как субъект примет свой», – подчеркнула Хованская.

Кроме того, властям региона придется заключать с жильцами предварительный договор о расселении. «Мы заключаем предварительный договор, не изымаем в течение 90 дней, а если граждане, заключившие его, начинают выступать против, тогда в судебном порядке заключается основной договор, поэтому конфликты минимизируются», – подчеркнула депутат, отметив, что в Москве «пока не нашли консенсус с жителями все стояло, одни суды, одни иски».

По новому законопроекту в суд можно будет подать, «если человек сначала сказал «да» [заключив предварительный договор], а потом говорит «нет» и вымогает деньги, завышает свои первоначальные потребности – а у нас хорошо прописано само переселение, то есть оно выгодно людям», пояснила Хованская.

Депутат подчеркнула, что ей «не очень нравится московский вариант» реновации. «У нас отличие радикальное: здесь не изъятие, а соглашение. Мы должны жителя сделать союзником, и тогда будет на порядок легче этот процесс проводить», – заключила парламентарий.

Как сообщал «Новый День», ранее в Госдуме анонсировали рассмотрение законопроекта о реновации жилья в России подготовленного группой сенаторов. Как заявил тогда депутат от «Справедливой России» Дмитрий Ионин, речь идет о документе, который фактически отменяет право собственности на недвижимость в России.

Москва, Татьяна Дорофеева

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