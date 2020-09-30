Депутат Госдумы предупредил о возможном росте цен на хлеб

России угрожает рост цен на хлеб после существенного подорожания пшеницы и обвала курса рубля. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил депутат Госдумы от «Справедливой России» Вадим Белоусов в ходе правительственного часа с министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым в нижней палате парламента.

«В связи с падением курса рубля возможен резкий рост цен на продовольственную пшеницу, так как она является экспортным товаром и котируется на бирже, – сообщил Белоусов. – Минсельхозу следует внимательно отслеживать цены на муку, чтобы не допустить резкого роста цен на хлебобулочную продукцию, так как зарплата и пенсия не привязаны к курсу валют в отличие от зерна».

Вместе с тем депутат обратился к Патрушеву с предложением «выйти на премьер-министра с вопросом о передаче в ведение минсельхоза торговых сетей, где продовольственный ассортимент составляет более 50% от оборота или номенклатуры». По мнению Белоусова, в этом случае министерство сможет решить проблемы фермеров с попаданием продуктов на полки сетевых магазинов. «Уверен, это значительно облегчит труд этих людей, ведь надо не только вырастить и переработать, но и это все продать», – заключил парламентарий.

Москва, Татьяна Дорофеева

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