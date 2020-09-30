«Слюна долетает до третьего ряда…» В Госдуме призвали депутатов говорить тише

Сегодня на пленарном заседании нижней палаты российского парламента глава думского комитета по бюджету Андрей Макаров призвал депутатов говорить с трибуны тише, чтобы не подвергать коллег риску заражения коронавирусной инфекцией. «В Государственной думе уплачено за электричество и микрофоны нормально работают, поэтому можно не кричать», – подчеркнул он.

«Почему так важно, чтобы на этой трибуне нормально работал микрофон? Исключительно с той целью, чтобы тот, кто выходит на эту трибуну, не кричал, – заявил Макаров, представляя очередной законопроект. – Потому что когда кричишь во время коронавируса, обязательно выделяется слюна. А когда ты очень громко кричишь, она долетает до третьего ряда. А там сидит Галина Иннокентьевна Данчикова, очень важный член комитета по бюджету, без которого бюджетный процесс может быть сорван».

Ранее с думской трибуны весьма экспрессивно выступил депутат от «Справедливой России» Валерий Гартунг, который раскритиковал законопроект о поправках в Налоговый кодекс, предоставляющий налоговый вычет по налогу на добычу полезных ископаемых при добыче нефти на отдельных участках недр.

Оказавшись на трибуне после заявления Макарова, Гартунг с улыбкой подчёркнуто тихо сообщил, что фракция «эсеров» будет голосовать против очередного законопроекта.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 30.09.20

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