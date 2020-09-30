Госдума приняла к рассмотрению законопроект о федеральном бюджете

Совет Государственной думы принял к рассмотрению законопроект о федеральном бюджете на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщил глава парламентского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.

«Только что состоялось решение Совета Государственной думы, который рассмотрел материалы, направленные комитетом по бюджету и налогам, и признал, что материалы, представленные правительством вместе с бюджетом, соответствуют требованиям ст.192 Бюджетного кодекса, и принял законопроект о федеральном бюджете на 2021 год и плановый период 2022-23 года», – сказал Макаров.

Одновременно к рассмотрению приняты бюджеты Фонда обязательного медицинского страхования, Пенсионного фонда и Фонда социального страхования. Вместе с этим внесены 11 законопроектов, составляющих бюджетный пакет.

Дата рассмотрения проекта федерального бюджета уже установлена: главный финансовый документ страны депутаты обсудят на заседании Госдумы 29 октября. «То есть у нас будет месяц на соответствующую работу», – отметил Макаров.

Предполагается, что за это время законопроект должен быть рассмотрен думскими комитетами и экспертным сообществом. 14 октября разделы, связанные с межбюджетными трансфертами, рассмотрит трехсторонняя комиссия, в которую входят представители Госдумы, Совета Федерации и правительства РФ. 15 октября документ будет вынесен на заседание бюджетного комитета нижней палаты парламента, в котором примут участие министры правительства РФ, глава Счетной палаты и председатель Центробанка.

«Все поручения президента, изложенные в послании Федеральному собранию, финансово обеспечены полностью, – уточнил Макаров. – В национальные проекты заложены все средства, необходимые для их реализации непосредственно на всю трехлетку».

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 30.09.20

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