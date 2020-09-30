Проект бюджета на 2021-2023 годы внесен в Госдуму – основные параметры

Кабмин России внес в Госдуму законопроект о федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства РФ.

Кабинет министров при разработке документа исходил «из двух приоритетов: безусловное исполнение социальных обязательств государства перед гражданами и реализация национальных целей развития, сформулированных президентом России».

Согласно законопроекту, доходы бюджета 2021 году составят 18,77 трлн рублей, в 2022 году – 20,64 трлн рублей, в 2023 году – 22,26 трлн рублей. Расходы в следующем году запланированы на уровне 21,52 трлн рублей, в 2022 году – 21,88 трлн рублей, в 2023 году – 23,67 трлн рублей. На реализацию нацпроектов в 2021 году заложено 2,25 трлн рублей, в 2022 году – 2,62 трлн рублей, в 2023 году – 2,79 трлн рублей.

Дефицит бюджета в 2021 году составит 2,75 трлн рублей, в 2022 году – 1,25 трлн рублей, в 2023 году – 1,41 трлн рублей. Отмечается, что основным источником его покрытия станут государственные заимствования.

Проект бюджета сверстан на основе базового сценария прогноза социально-экономического развития, который предполагает рост экономики России в 2021 году на 3,3%, в 2022 году – на 3,4%, в 2023 году – на 3%. Таким образом, прогнозный объем ВВП в 2021 году составит 115,53 трлн рублей, в 2022 году – 124,22 трлн рублей, в 2023 году – 132,82 трлн рублей. Инфляция весь этот период не будет превышать 4%, говорится в сообщении.

Как сообщал «Новый День», Совет Госдумы принял к рассмотрению законопроект о федеральном бюджете на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов. По словам руководителям парламентского комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова, депутаты обсудят главный финансовый документ страны на заседании Госдумы 29 октября.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 30.09.20

Госдума обяжет операторов связи блокировать номера телефонов в СИЗО и колониях. / В Калмыкии уволили неопытного чиновника. / Депутаты ставят новый заслон для народных законодательных инициатив. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»