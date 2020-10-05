«Это просто троллинг»: в Кремле решили вопрос о досрочных выборах в Госдуму

В Кремле не видят смысла в переносе выборов в Госдуму на весну, «Единая Россия» также готовится к плановой кампании. Очевидно, вопрос о ее досрочном проведении окончательно снят, полагают эксперты, отмечая, что плюсов для власти эта идея не несет.

Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники, 6 октября по видеосвязи президент РФ Владимир Путин проведет встречу с лидерами фракций Госдумы. Ранее телеграм-каналы отмечали, что на совещании может быть поднят вопрос о переносе выборов в нижнюю палату парламента на апрель, однако источники издания уверяют, что этот вопрос уже решен, и кампания состоится в сентябре 2021 года.

«Все заявления о том, что выборы перенесут,– это просто троллинг. Это не дает никаких плюсов», – заверил источник, пояснив, что смысл имел бы только перенос выборов на сентябрь 2020 года, причем при полном согласии всех фракций в Госдуме. Однако весной против этого выступил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

В «Единой России» также идет подготовка к плановой кампании в сентябре 2021 года, пишет издание. Соответствующее решение принял центральный исполком партии на прошлой неделе.

Вопрос о проведении досрочных выборов в Госдуму поднимался в ходе обсуждения поправки к Конституции. Близкий к администрации президента источник «Коммерсанта» еще в январе отмечал, что Кремль может воспользоваться случаем, чтобы сдвинуть кампанию на сентябрь 2020 года, поскольку это могло улучшить результаты «Единой России». В марте с официальным предложением о переносе на заседании нижней палаты парламента выступил известный «единоросс» Александр Карелин, причем инициативу поддержали ЛДПР и «Справедливая Россия», а Зюганов выступил против. В итоге Путин призвал не принимать такую поправку. Источники издания говорят, что это решение стало неожиданным для ряда функционеров «Единой России» и чиновников АП.

Даже после выступления президента идея досрочных выборов в Госдуму не была забыта: так, о целесообразности переноса единого дня голосования на апрель недавно заявила и глава Центризбиркома Элла Памфилова, которая пояснила, что весной проще установить недельные каникулы для школьников. Кроме того, некоторые источники издания утверждают, что в российском руководстве по-прежнему есть сторонники этой идеи. В частности, близкий к администрации президента источник пояснял, что сдвинуть российские выборы может ситуация в США – если президентом в итоге станет демократ Джо Байден, то американская политика в отношении России может стать более агрессивной, что скажется и на выборах в РФ.

При этом другой источник «Коммерсанта» отмечал, что тема переноса выборов на 11 апреля поднималась в администрации президента на прошлой неделе накануне встречи Путина с лидерами думских фракций.

Опрошенные изданием эксперты говорят, что власть не получит преимуществ в случае досрочных выборов. Так, президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов пояснил, что в этом случае потребуются консультации с парламентскими партиями и уступки им, а это дезавуирует аргумент о том, что «Единая Россия» лучше готова к такому сценарию. Кроме того, при досрочных выборах окажется, что с момента продления депутатских полномочий с 4 до 5 лет дума ни разу не доработала свой срок.

С этой точкой зрения согласен руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов, который отмечает, что перенос не решит каких-либо государственных или политических задач. Что касается аргумента о возможном влиянии США, то вряд ли администрация нового президента сможет «проводить интервенционалистскую политику в достаточно долгой перспективе», поскольку будет занята ревизией «трамповского наследства».

Выборы в Государственную думу РФ были перенесены на сентябрь только в 2016 году, хотя с 1993 года они проходили в декабре. Источники издания поясняли, что это было нужно Кремлю для «сушки явки» и проведения кампании в период более позитивных настроений граждан.

Москва, Алевтина Белова

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