Банк России настроен оптимистично: «Базовый сценарий является наилучшим для нас»

Банк России наряду с базовым сценарием экономического развития РФ рассматривает три альтернативных варианта развития событий, однако исходит из того, что базовый – наиболее вероятен, чем остальные вместе взятые. «Именно базовый сценарий является основой для принятия наших решений по денежно-кредитной политике», – заявил заместитель председателя Центрального банка Алексей Заботкин в ходе «нулевого слушания» по проекту федерального бюджета, которые проходят сегодня в Совете Федерации.

По словам представителя регулятора, базовый сценарий исходит из того, что как на стороне спроса, так и на стороне предложения влияние короновирусного кризиса будет умеренным. «Альтернативные сценарии призваны проиллюстрировать, как на наш прогноз и проводимую денежно-кредитную политику будут влиять либо более медленное восстановление спроса, либо более значительный спад потенциала», – сообщил он.

В ЦБ полагают, что потенциал экономики может значительно снизиться, и даже при полной мобилизации ресурса она будет производить меньше, чем до пандемии.

Во всех альтернативных сценариях темпы роста экономики в 2021-2023 годах ниже, чем в базовом. «То есть базовый является и наилучшим сценарием для нас. Но даже в рисковом сценарии мы не ожидаем дополнительного спада ВВП сверх того снижения, которое прогнозируется по итогам текущего года», – заявил Заботкин.

Он также уточнил, что в двух сценариях – проинфляционном и рисковом – инфляция отклоняется вверх от 4%. «Соответственно, в них может потребоваться ужесточение ДКП уже в 2021 году для ограничения рисков для ценовой стабильности. При этом в рисковом сценарии из-за масштабов и характера дополнительных шоков избежать значительного превышений инфляцией целей в 2021 году будет затруднительно. Но даже в этом сценарии в среднем инфляция будет около 4%», – заверил зампред ЦБ.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 05.10.20

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