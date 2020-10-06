Зюганов оценил вероятность досрочных выборов в Госдуму

Досрочных выборов депутатов Государственной думы можно не ожидать. Об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов после онлайн конференции с президентом РФ Владимиром Путиным. «Я так понял, что сохраняется старая формула. Досрочных выборов не будет», – сказал глава компартии «Интерфаксу».

По словам Зюганова, представители думской оппозиции предлагали перенести единый день голосования с сентября на другой месяц. «Возмущались и Миронов, и Жириновский. Я сказал, что не возмущаюсь, просто понимаю, что надо все сбалансировать, в противном случае у нас будет хуже, чем мы недавно наблюдали», – отметил лидер КПРФ, назвав проведение выборов в сентябре «абсолютно неудобным», поскольку страна «большая и холодная».

Как сообщалось ранее, Путин назвал сентябрь удобным месяцем для голосования граждан на выборах.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 06.10.20

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