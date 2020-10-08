«Однозначно»: Хованская определилась с участием в выборах в Госдуму

Депутат Госдумы от «Справедливой России» Галина Хованская заявила о намерении участвовать в выборах в Государственную думу в 2021 году. «Однозначно», – сообщила парламентарий на пресс-конференции в Москве.

«Я свой округ не брошу, и список возглавлю, – заверила Хованская. – Зависит от конфигурации, будет ли вся Москва, половина Москвы или треть Москвы, это будет решаться, но, по крайней мере, я список свой части буду возглавлять».

Хованская победила на выборах в Государственную думу в 2016 году по избирательному округу 0198 (Ленинградский – г.Москва), депутат входит в политическую фракцию «Справедливой России».

Стоит отметить, что закрыть все 15 столичных одномандатных округов на предстоящих выборах в Госдуму намерены московские «единороссы», сообщил сегодня «Коммерсант» со ссылкой на лидера регионального отделения партии Андрея Метельского. По его словам, самовыдвиженцев среди кандидатов не будет.

Кто встанет во главе партийного списка – пока неизвестно: это может быть как сам Метельский, так и мэр столицы Сергей Собянин. От ставки на медийных персон партия решила отказаться, а в целом состав московских депутатов, по словам Метельского, обновится примерно наполовину.

О планах КПРФ на предстоящие выборы известно лишь то, что около 80% одномандатных округов «красные» уже распределили. Либерал-демократ Василий Власов, также представляющий Москву, выразил надежду, что партия доверим ему выступать в том же округе. Участвовать в избирательной кампании намерены также «Яблоко», штаб Алексея Навального и «Открытая Россия».

Москву в Государственной думе нынешнего представляют 23 депутата, при этом 18 из них «единороссы». Один мандат получила «Справедливая Россия» (Галина Хованская), два у КПРФ (Денис Парфенов и Валерий Рашкин), и один у ЛДПР (Василий Власов).

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 08.10.20

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