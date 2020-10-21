«У них все полномочия есть, результатов не видно»: «Единороссы» отказались вызывать в Госдуму «главных борцов с ковидом» из правительства

Фракция КПРФ в Госдуме предложила вызвать в нижнюю палату парламента главу штаба по борьбе с коронавирусом вице-премьера Татьяну Голикову, министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко и руководителя Роспотребнадзора Анну Попову. «Пусть ответят на вопросы», – потребовала депутат от КПРФ Вера Ганзя, пояснив, что «у них все полномочия есть, результатов не видно». Вице-спикер Госдумы Александр Жуков отказался ставить это предложение на голосование.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня перед пленарным заседанием Госдумы во время пресс-подхода парламентарий обратила внимание, что накануне на бюджетном комитете задала вопрос о возможности оснащения аппаратами компьютерной томографии всех районов РФ. «Очередь на КТ на две недели вперед, – отметила Ганзя. – Когда начинается двухсторонняя пневмония и нужно подтверждение этого диагноза, рентген не всегда это показывает, нужна томограмма. А за две недели можно просто получить 70% поражение легких, и что тогда, смертельный исход?»

Депутат сообщила, что внесла предложение увеличить количество томографов в больницах, чтобы улучшить качество обслуживания жителей районов. «В ответ я получила – «назовите мне хоть одну страну мира, где в каждом районе есть томограф». Циничнее ответа я не слышала. Назовите мне хоть одну страну мира, где человек должен 800 км проехать, чтобы попасть на КТ», – подчеркнула Ганзя.

По ее словам, аппарат для компьютерной томографии стоит около 60 млн рублей, и такая страна, как Россия, в состоянии «обеспечить томографами пусть не каждый район, а группу районов». При этом стоимость КТ во время пандемии возросла в два раза – с трех тысяч рублей до шести тысяч, отметила депутат. «И это мы говорим о заботе нашего государства о здоровье наших граждан?» – сказала она.

«У нас есть предложение: пригласить на заседание Государственной думы руководителя штаба по борьбе с ковидом Татьяну Голикову, пригласить министра здравоохранения, неплохо было бы и Попову, руководителя Росоптребнадзора, – заявила она. – У них все полномочия есть. Результатов не видно».

С соответствующим предложением Ганзя выступила в начале пленарного заседания нижней палаты парламента. «Им даны были неограниченные полномочия, хотелось бы знать, как они этими полномочиями воспользовались, чтобы не допустить той ситуации, которая сейчас начинает складываться», – заявила депутат.

Комитет по охране здоровья, который возглавляет «единоросс» Дмитрий Морозов, эту идею не поддержал. По словам Морозова, на прошлой неделе министр здравоохранения Михаил Мурашко уже ответил на вопросы членов его комитета. «Сделал исчерпывающий доклад», – сказал он.

«У нас складывается впечатление, что работы проводятся четкие по всем направлениям. Мне кажется, что целесообразности в каких-то новых шагах на сегодняшний день нет», – пояснил Морозов.

Инициативу Ганзя поддержал ее коллега по фракции Николай Харитонов. «На самом деле во многих городах сегодня таблеток нет элементарно!» – сказал он, отметив, что в двух городах страны «студентов 5 и 6 курсов не отпускают никуда», а у врачей «срабатывает инстинкт самосохранения», и они увольняются из больниц. Называть эти города депутат отказался, отметив при этом, что медики там сами признаются в фальсификации статистики.

«Морозов прав – послушали на комитете, но давайте, чтобы вся страна услышала! Давайте на голосование ставьте, а то доиграемся», – заявил Харитонов.

«Ну, ставить на голосование пока нечего, я бы предложил Вере Анатольевне [Ганзя] внести предложение на совет Государственной думы, который будет в понедельник, и мы бы определили, по каким конкретно вопросам могли бы заслушать правительство», – отреагировал первый вице-спикер думы Александр Жуков, после чего перевел разговор на другой вопрос.

Накануне на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам предложение об увеличении количества томографов отвергли глава думского комитета по охране здоровья и представитель правительства в нижней палате парламента Татьяна Нестеренко.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 21.10.20

ФАС обязала Tele2 отменить повышение тарифов. / МГТУ им. Баумана закрыт на коронавирусный карантин: судьбу вуза решит суд. / В России за сутки от коронавируса умерло рекордное число пациентов. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»