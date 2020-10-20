«Чудовищные проблемы» победили «огромные ресурсы»: минфин РФ отказался увеличивать финансирование медицины

Министерство финансов РФ и комитет Госдумы по охране здоровья отказались поддержать предложение об увеличении финансирования системы здравоохранения, несмотря на общее недовольство россиян доступностью и качеством медицинской помощи. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», стало известно сегодня на заседании думского комитета по бюджету и налогам, на котором депутаты подвергли резкой критике минздрав РФ.

На проблему недостатка средств обратила внимание депутат от КПРФ Вера Ганзя. Парламентарий подчеркнула, что финансирование сферы здравоохранения должно быть увеличено – надо строить новые инфекционные больницы, а аппаратами компьютерной томографии пора оснастить каждый район.

«Объем финансирования по отношению к ВВП в здравоохранении недостаточен, чтобы все задачи, в том числе этой программы, были выполнены, – констатировала Ганзя, пояснив, что достойное финансирование должно составлять не менее 5% от объема ВВП. – Нельзя сегодня закрывать глаза на ту ситуацию, которая складывается с пандемией. Сегодня одна пандемия, завтра – другая. Надо реанимировать и строить новые инфекционные больницы. Насколько хватит средств в госпрограмме, чтобы решить эту задачу?»

При этом парламентарий подчеркнула, что новое развитие должно получить направление компьютерной томографии, с которой сегодня в РФ возникают «чудовищные проблемы». «Подсчитана или нет необходимость установки таких аппаратов в районных центрах, чтобы больные с высокой температурой и недомоганием не ездили на томографию в областной центр? – поинтересовалась Ганзя. – В сибирских регионах просто катастрофа с этим сейчас, особенно во время пандемии».

В ответ представитель министерства финансов РФ заверил, что финансирование достаточно. «Здравоохранение – приоритетное направление расходов федерального бюджета, – возразила депутату первый заместитель главы минфина Татьяна Нестеренко, подчеркнув, что эту позицию правительство реализовало в проекте главного финансового документа страны. – Пять процентов ВВП нужно считать [так]: сначала исключить нефтегазовые доходы, которые идут на формирование резервного фонда, потом нужно сопоставить те уровни, которые у нас есть в части налогообложения. То есть, если мы сделаем совокупные объемы тех вычетов и тех расходов, к тому ВВП, который мы тратим, а мы не весь ВВП тратим, мы часть сберегаем для обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджета, то у нас эта цель уже реализуется».

В свою очередь, глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов назвал «невозможной» установку аппарата компьютерной томографии в каждом районном центре страны. «Другой вопрос, что для каждого субъекта, для каждого района нужно иметь грамотные схемы маршрутизации, [чтобы] привезти на КТ, – заявил он. – Поставить КТ это полдела, его нужно обслуживать, иметь бюджет в больнице, и кадры для КТ – штучные. Даже по существующим КТ специалистов не всегда хватает».

Морозов заверил, что ни в одной стране мира аппараты для КТ не стоят в районных центрах, а по срокам ожидания обследования «вряд ли кто-то с нами сравнится, это минимальные сроки, у людей в других странах это полугодия».

Что касается строительства новых инфекционных больниц, то необходимости в этом нет, убежденно заявил парламентарий, пояснив, что будущее за типовыми модульными больницами, которые при необходимости можно «перестроить под задачу». «Надо модульные современные больницы, быстровозводимые конструкции, которые если надо будут инфекционными, если надо – хирургическими. Вот по этому пути надо развиваться», – заявил Морозов.

«Свыше 290 млрд рублей было направлено в этом году через минздрав и два транша через минфин на борьбу с коронавирусом. Это огромные ресурсы», – обратила внимание Нестеренко. Чиновница подчеркнула, что на оснащение больниц аппаратами для компьютерной томографии «надо смотреть и с точки зрения эффективности». «Он никогда не будет работать на полную мощность там, где обслуживается небольшое количество населения», – пояснила замглавы минфина.

При этом комитет Госдумы по бюджету решил внести в заключение по итогам рассмотрения госпрограммы отсутствие в ней показателя удовлетворенности населения качеством здравоохранения. «То, что вам надо, у вас действительно есть. А вот того, что надо людям, у вас, к сожалению, нет», – пояснил глава думского комитета Андрей Макаров, комментируя выступление представителя министерства здравоохранения.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 20.10.20

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