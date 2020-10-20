«Того, что надо людям, у вас нет…» В Госдуме раскритиковали минздрав РФ за «качество» и «доступность» медицинской помощи

Сегодня министерство здравоохранения РФ подверглось жесткой критике на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам из-за отсутствия в профильной госпрограмме показателя удовлетворённости граждан качеством медицинской помощи. Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава комитета Андрей Макаров подчеркнул, что опросы населения свидетельствуют о неудовлетворенности россиян качеством здравоохранения, но чиновники не учитывают это в своей работе.

«Я понимаю, что такой показатель испортил бы сразу все показатели, но может быть, именно он является основным? – обратился парламентарий к замглавы министерства здравоохранения РФ Наталье Хоровой. – Как вы относитесь к тому, что такой показатель должен быть в госпрограмме? Может быть, в программе развития здравоохранения это вообще должен быть первый показатель, и важнейший?»

«Конечно, вся работа отрасли направлена на то, чтобы результаты удовлетворенности людей были положительными», – попыталась сказать в ответ Хорова, однако Макаров ее прервал.

«Если у вас на это направлена работа, почему именно этот показатель у вас в программе отсутствует?» – жестко поинтересовался он. Не получив на этот вопрос исчерпывающего ответа, Макаров пообещал Хоровой продолжить эту дискуссию на пленарном заседании Госдумы, и предложил комитету отразить ситуацию с отсутствием важнейшего показателя в госпрограмме. «Нам сейчас говорят – все, что нам надо, у нас есть. То, что вам надо, Наталья Александровна, у вас действительно есть. А вот того, что надо людям, у вас, к сожалению, нет» – констатировал Макаров.

Члены думского комитета согласились, что показатель удовлетворенности населения качеством медпомощи должен быть включен в госпрограмму. «Поддерживаю абсолютно. Действительно, это самый важный показатель – удовлетворенность качеством работы врачей, всей отрасли здравоохранения, – подтвердила депутат от КПРФ Вера Ганзя. – Если мы сейчас этот показатель в программу внесем, мы получим исчерпывающую картину, потому что довольных нашим здравоохранением людей я лично встречала крайне мало».

Позицию Макарова поддержала также Счетная палата, которая ранее также отметила в своем заключении отсутствие в госпрограмме этого показателя. «Мы об этом не устаем говорить. Обязательно такой показатель, как удовлетворённость населения качеством и доступностью медицинской помощи, должен быть. Я напомню, что об этом говорил в этом году наш президент, но вновь мы видим отсутствие этого показателя», – подчеркнула зампредседателя ведомства Галина Изотова. С этой позицией согласился и глава комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов.

Предполагается, что позиция комитетов Госдумы будет отражена в заключениях при оценке госпрограммы «Развитие здравоохранения». «Будем выходить с этим на заседании Государственной думы, и с проектом постановления. Я думаю, это вопрос не второго чтения, то есть постановление Государственной думы будет к третьему чтению», – пояснил Макаров.

«С учетом ваших замечаний дополнительно проработаем этот вопрос», – пообещала Хорова. «Да уж, теперь придется, я боюсь», – завершил дискуссию парламентарий.

Ранее об отсутствии в госпрограмме двух важных показателей предупредила Счетная палата. Речь идет об ожидаемой продолжительности жизни и удовлетворенности населения качеством и доступностью медицинской помощи.

Москва, Татьяна Дорофеева

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