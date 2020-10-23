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Пятница, 23 октября 2020, 15:08 мск

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По подозрению во взяточничестве задержан заместитель начальника Московской таможни

В таможенной службе произошел очередной скандал: задержан заместитель начальника Московской таможни – начальник службы таможенного контроля после выпуска товаров Сергей Цуканов по подозрению в получении взятки 500 тысяч рублей, передает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

Сообщается, что Цуканов был задержан в момент получения взятки 22 октября. Деньги передавались за «услуги» непрепятствования в допуске к изъятым товарам фирмы.

По версии следствия, таможенники изъяли несколько шуб у одной из коммерческих структур при проведении проверки. При этом Цуканов и его сотрудники планировали получить взятку.

Стоит отметить, что это не первый подобный инцидент, связанный с таможней за последнее время. В конце сентября сообщалось о задержании четверых сотрудников Домодедовской таможни по подозрению во взяточничестве.

Москва, Светлана Антонова

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