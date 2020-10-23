Банк России ожидает стабильность на рынке нефти

Центробанк изменил прогноз цены на нефть в 2021 году. Как сообщила сегодня на пресс-конференции председатель Банка России Эльвира Набиуллина, ожидаемая стоимость барреля повышена с 40 до 45 долларов.

«Мы уточнили предпосылку по среднегодовой цене нефти на 2021 год с 40 до 45 долларов за баррель с учетом складывающейся динамики цен, а также предполагаем сохранение стабильной ситуации на нефтяном рынке», – сказала Набиуллина.

В настоящее время стоимость «черного золота» на биржевом рынке колеблется вблизи отметки 40 долларов за баррель.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 23.10.20

В московском метро для утренних пассажиров запланированы скидки. / Набиуллина не видит рисков в ослаблении курса рубля. / «Нужно иметь в виду последствия»: Банк России оценил перспективы льготной ипотеки. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»