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Пятница, 23 октября 2020, 17:19 мск

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Банк России ожидает стабильность на рынке нефти

Центробанк изменил прогноз цены на нефть в 2021 году. Как сообщила сегодня на пресс-конференции председатель Банка России Эльвира Набиуллина, ожидаемая стоимость барреля повышена с 40 до 45 долларов.

«Мы уточнили предпосылку по среднегодовой цене нефти на 2021 год с 40 до 45 долларов за баррель с учетом складывающейся динамики цен, а также предполагаем сохранение стабильной ситуации на нефтяном рынке», – сказала Набиуллина.

В настоящее время стоимость «черного золота» на биржевом рынке колеблется вблизи отметки 40 долларов за баррель.

Москва, Татьяна Дорофеева

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Москва, Центр России, Россия, Финансы, Экономика, ЦБ РФ, Цены на нефть,