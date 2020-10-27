ФАС пообещала предприятиям «Руспродсоюза» оборотные штрафы после заявлений о росте цен на макароны

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила предостережение главе Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрию Вострикову за заявления о возможном росте цен на макаронную продукцию.

«Такие экспертные мнения могут провоцировать производителей продуктов питания на увеличение цен, даже если у них не будет к этому экономически обоснованных причин», – пояснил заместитель руководителя ФАС РФ Павел Заборщиков.

Ранее глава «Руспродсоюза» в интервью газете «Вечерняя Москва» предупредил о возможном повышении цен на макаронные изделия из-за подорожания продовольственной пшеницы. По его словам, увеличение стоимости кормовых культур может вызвать также рост цен на мясо и молоко.

«Действительно, ежегодный сезонный рост стоимости некоторых товаров возможен, однако такого рода заявления несут риски увеличения цен без объективных рыночных на то оснований», – отметил замруководителя ФАС, подчеркнув, что теперь антимонопольщики будут внимательно следить за компаниями-участниками Ассоциации «Руспродсоюз» на предмет необоснованного повышения цен на продукты. Если же подобные факты будут выявлены, последуют антимонопольные разбирательства и, возможно, оборотные штрафы, пообещал он.

ФАС России ранее уже направляла директору «Руспродсоюза» предостережение, причиной которого стали заявления Вострикова, что производители якобы согласовали повышение цен на хлебную и макаронную продукцию, а также кофе, чай, специи и консервы в антимонопольной службе. В Ассоциации предполагали, что рост составит 5-20%.

«После своевременного вмешательства, прогнозируемого роста цен не произошло», – уточнили в ФАС.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 27.10.20

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