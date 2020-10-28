«Кризис еще не начинался»: Госдума приняла федеральный бюджет в первом чтении

Сегодня нижняя палата российского парламента большинством голосов приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2021 и плановый период 2022-23 годов. Решение было принято, несмотря на массу недочетов и мнение думского комитета о необходимости пересмотра макроэкономического прогноза. Категорически против выступила только думская фракция КПРФ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», представители «Единой России» ожидаемо заявили, что проект бюджета отвечает необходимым вызовам, и впервые сверстан, исходя из необходимости расходов. «Проблемы борьбы с кризисом в этот раз государство не перелагает на людей, – подчеркнул глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. – Может быть, вот это и есть то главное достоинство, которое позволяет честно голосовать за этот закон и над ним работать».

Парламентарий также отметил, что 4,9 млрд рублей, оставленные в резерве минфина РФ, предстоит распределить ко второму чтению документа, при часть этих средств должна быть направлена в регионы. «Когда мы обсуждаем бюджет, к нему надо относиться как к семейному бюджету», – пояснил он.

Предложение КПРФ отклонить проект бюджета Макаров оценил крайне негативно. «Сейчас нам предлагают ради дешевого политического эффекта отклонить бюджет, по которому страна должна жить», – сказал он.

Вместе с тем глава думского комитета напомнил, что в прошлом году прогнозировал начало масштабного кризиса в 2020 году. «Сегодня я хотел бы дать еще один прогноз – экономический кризис еще не начинался», – заключил он.

В результате в первом чтении законопроект о федеральном бюджете на предстоящие три года поддержали 346 депутатов, против проголосовали 54, воздержавшихся не было.

Как отметил по итогам обсуждения спикер Госдумы Вячеслав Володин, обсуждение главного финансового документа страны идет очень остро, и депутатам стоит придерживаться политической культуры. «Давайте не будем переходить на межличностные вопросы, я об этом и раньше говорил. Давайте совершенствоваться. Не нужно этого делать, мы можем уйти в конфликтную ситуацию, а нам нужно с вами работать», – сказал он, очевидно, имея в виду дискуссию, которую устроили в зале лидер ЛДПР Владимир Жириновский и депутат от КПРФ Николай Коломейцев после предложения главного либерал-демократа лишить коммунистов бюджетного финансирования.

Как сообщалось ранее, бюджет в следующие три года будет дефицитным, выпадающие доходы планируется замещать заимствованиями. Доходы в 2021 году составят 18,77 трлн рублей, в 2022 году – 20,64 трлн рублей, в 2023 году – 22,26 трлн рублей. Расходы запланированы в 21,52 трлн рублей в 2021 году, в 2022 году – 21,88 трлн рублей, в 2023 году – 23,67 трлн рублей.

Дефицит бюджета в 2021 году составит 2,75 трлн рублей, в 2022 году – 1,25 трлн рублей, в 2023 году – 1,41 трлн рублей.

Москва, Татьяна Дорофеева

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