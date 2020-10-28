Жириновский vs Зюганов: последняя битва за Госдуму может оказаться жесткой

Предстоящие в 2021 году выборы в Госдуму станут последними двух мастодонтов российской политики – лидера КПРФ Геннадия Зюганова и главы ЛДПР Владимира Жириновского. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», высказал политолог, директор Института новейших государств Алексей Мартынов, выступая сегодня на пресс-конференции в Москве.

«Предстоящие выборы – это последние федеральные выборы в этом формате для наших старейших парламентариев – Зюганова и Жириновского. Хотя звучит заявление по поводу участия в президентских выборах – Жириновский заявлял, что он уже готовится. Понятно, что это заявления, которые нужно делить на 88. Скорее всего, это последняя кампания для двух этих думских пенсионеров», – сказал эксперт.

По его словам, самая большая трагедия произойдет, если кто-то из них «выпадет» из процесса. «Этот вечный дуэт, сложившийся в нашем политическом пространстве, дуэт грустного и рыжего клоуна, при том, что грустный клон – коммунист – тяготится этим званием и обижается, а рыжий – наоборот гордится, что он эпатирует публику. В этом дуэте самая большая трагедия, когда один из участников выпадет – либо по состоянию здоровья, либо еще по какой-то причине. Тогда формат распадется», – отметил Мартынов.

При этом политолог выразил уверенность, что именно по причине того, что эта кампания для политиков станет последней, борьба может быть жестче. «Конечно, для каждого из них принципиально важно подтвердить статус партии №2», – констатировал он.

По мнению эксперта, ЛДПР может сильно мобилизоваться к началу кампании. «Тот левопатриотический электорат, на который рассчитывает Зюганов, может перейти к нему (Жириновскому)», – считает Мартынов.

По его оценке, большая часть оппозиционно настроенных граждан не являются радикалами. «97% оппозиционно настроенных граждан у нас не хочет «снести все до основания», они про то, чтобы улучшить то, что есть. В этом смысле ЛДПР приличнее выглядит, чем коммунисты, у которых в основе все равно лежит это самое «до основания», – полагает политолог.

Согласно его прогнозу, с уходом в отставку Жириновского ЛДПР не исчезнет с политического поля. «ЛДПР – партия вождистская, безусловно, это так. Но я не согласен с тезисом, что уйдет Жириновский – уйдет ЛДПР. Партия останется. Это серьезный бренд, разветвлённая сеть. ЛДПР – политическая франшиза и весьма доходная. Это не обязательно про прямой доход, это – про политическое влияние, про бизнес, про отношения с Кремлем и властью», – сказал Мартынов.

Эксперт не исключил, что преемником Жириновского может стать кто-то извне его нынешнего окружения. «Я думаю, что знамя поднимет варяг с серьезными деньгами. Это не будет кто-то из «молодых соколов» Жириновского», – считает он.

Как сообщал «Новый День», ранее эксперты предрекли сложные времена КПРФ. По их оценке, из-за системных проблем и обострения внутриклановой борьбы, коммунисты после выборов в Госдуму рискуют превратиться в «партию третьего эшелона» и оказаться на обочине политических процессов.

Москва, Мария Вяткина

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