Рубль снова обваливается: курсы доллара и евро взлетели

Сегодня курс российской валюты вновь обвалился по отношению к доллару и евро на фоне резкого снижения нефтяных цен и опасений по поводу роста заболеваемости коронавирусом. На торгах на Московской бирже курс доллара вновь превысил 78 рублей, евро оказался дороже 92 рублей.

К 18:25 мск биржевой курс доллара колебался вблизи отметки 78,60 рубля, хотя в течение дня поднимался до уровня 78,9250. В то же время биржевой курс евро был около 92,27 рубля, а на максимуме поднимался до 92,5350. По итогам утренних торгов Банк России повысил на завтра, 29 октября, официальный курс доллара на более чем на рубль до 77,5520 рубля, евро – на 90 копеек до 91,2632.

Валютные торги проходят на фоне очередного обвала нефтяных котировок. Биржевая цена «черного золота» марки Brent падает почти на 5,5% и торгуется на уровне $38,9 за баррель. Американская нефть WTI продается с понижением на 6% на уровне $37,1 за баррель.

Как отмечают эксперты «Интерфакс-ЦЭА», рубль заметно ускорил снижение к доллару и евро на дневных торгах в связи с усилившимся бегством инвесторов из рисковых активов и обвалившимися ценами на нефть. Глобальные инвесторы опасаются усиления негативного влияния второй волны пандемии коронавируса на мировую экономику.

Ранее в комментарии РИА «Новый День» кандидат экономических наук, доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В.Плеханова Аяз Алиев обращал внимание, что фундаментальных причин для укрепления рубля фактически нет. По его оценке, в ближайшей перспективе совокупный негативный эффект способен привести к тому, что доллар может подорожать до 82 – 84 рублей.

Москва, Светлана Антонова

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