российское информационное агентство 18+

Раскол в РПЦ

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 30 октября 2020, 14:23 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Кремль ответил на предложение Пашиняна о вводе миротворцев в Карабах

Миротворческие силы могут быть введены в Нагорный Карабах исключительно с согласия обеих сторон конфликта. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Любые миротворцы вводятся в зону конфликта исключительно с согласия обеих сторон», – подчеркнул Песков, слова которого цитирует РИА «Новости».

Отвечая на уточняющую реплику о том, что от азербайджанской стороны пока нет согласия, и на вопрос, остается ли прежней позиция Кремля относительно того, что Россия готова ввести миротворцев, если обе стороны конфликта будут согласны, Песков заметил: «Здесь в какие-то эвентуальные рассуждения я бы не стал пускаться, я бы ограничился тем, что я вам сказал».

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ввод российских миротворцев в Нагорный Карабах стал бы оптимальным решением вооруженного конфликта.

Напомним, бои между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе возобновились утром 27 сентября. Кто стал зачинщиком, остается под вопросом. Азербайджан и Армения обмениваются обвинениями в адрес друг друга. В ходе боевых действий применяются тяжелые вооружения и авиация. В обеих странах введено военное положение и объявлена мобилизация граждан. Стороны конфликта трижды объявляли о временном гуманитарном перемирии, однако позже обвиняли друг друга в срыве режима прекращения огня.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 30.10.20

Часть монастырей в России закроют из-за коронавируса. / Врачей упрекнули в частом назначении антибиотиков при Covid-19: «Не помогают, а их все равно выписывают». / Дефицит подходящих вакансий: россияне назвали главную проблему службы занятости. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Армения

Пашинян призвал ввести российских миротворцев в Нагорный Карабах

До мира далеко: Баку и Ереван обвинили друг друга в срыве третьего перемирия

Российский подросток погиб в результате обстрела города в Азербайджане

В Госдуме допустили десантную операцию на границе Нагорного Карабаха

В США предложили исключить Турцию из НАТО из-за ситуации в Нагорном Карабахе

Перемирие снова сорвано: Ереван и Баку обменялись обвинениями

Милонов спровоцировал международный скандал: Азербайджан направил в МИД России ноту протеста из-за депутата Госдумы

WP сообщила о гибели в Нагорном Карабахе 52 наемников из Сирии

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Политика, Россия, Армения,