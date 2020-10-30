Кремль ответил на предложение Пашиняна о вводе миротворцев в Карабах

Миротворческие силы могут быть введены в Нагорный Карабах исключительно с согласия обеих сторон конфликта. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Любые миротворцы вводятся в зону конфликта исключительно с согласия обеих сторон», – подчеркнул Песков, слова которого цитирует РИА «Новости».

Отвечая на уточняющую реплику о том, что от азербайджанской стороны пока нет согласия, и на вопрос, остается ли прежней позиция Кремля относительно того, что Россия готова ввести миротворцев, если обе стороны конфликта будут согласны, Песков заметил: «Здесь в какие-то эвентуальные рассуждения я бы не стал пускаться, я бы ограничился тем, что я вам сказал».

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ввод российских миротворцев в Нагорный Карабах стал бы оптимальным решением вооруженного конфликта.

Напомним, бои между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе возобновились утром 27 сентября. Кто стал зачинщиком, остается под вопросом. Азербайджан и Армения обмениваются обвинениями в адрес друг друга. В ходе боевых действий применяются тяжелые вооружения и авиация. В обеих странах введено военное положение и объявлена мобилизация граждан. Стороны конфликта трижды объявляли о временном гуманитарном перемирии, однако позже обвиняли друг друга в срыве режима прекращения огня.

Москва, Светлана Антонова

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