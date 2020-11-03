«Легализовали» более 10 тысяч мигрантов: в Москве задержаны члены ОПГ, создавшие сеть по изготовлению поддельных документов

Правоохранительные органы разоблачили преступную группу, которая в течение нескольких лет занималась изготовлением документов для «законного» пребывания иностранцев в столичном регионе, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Москве и Московской области.
Отмечается, что с 2015 года членам ОПГ, в которую входили уроженцы Средней Азии, удалось «легализовать» более десяти тысяч незаконных мигрантов.
В рамках совместной спецоперации Росгвардии, ФСБ и МВД были задержаны восемь подозреваемых, пресечена деятельность двух лабораторий, где изготавливались поддельные документы. В ходе обысков изъяты доказательства, подтверждающие причастность задержанных к незаконной деятельности.
Возбуждено уголовное дело.
Москва, Мария Вяткина
Москва. Другие новости 03.11.20
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