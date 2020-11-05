«Иначе мы заставим его не уходить с поста»: Жириновский объяснил, зачем расширение гарантий безопасности экс-президенту РФ

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поддержал идею расширения неприкосновенности экс-президента России, пояснив, что в противном случае глава государства «будет оставаться на своем посту столько, сколько ему потребуется чтобы обезопасить себя и членов своей семьи». Новый закон нужен, «чтобы остановить пыл противников России», заявил Жириновский в эфире «Эха Москвы».

««За» нужно голосовать. Потому что иначе у президента – действующего, любого – будут повязаны руки, – сказал политик. – Любой глава государства осуществляет действия, которые не всем нравятся, и не всегда могут быть положительные последствия. Ну, это как врач – он дает лекарства, а эти лекарства не всегда спасают. И любого врача можно обвинить в том, что он довел человека до смерти. Поэтому здесь нужна безопасность для руководителя, чтобы он смелее принимал решения. Иначе без такого закона президент будет действовать медленно, слабо и практически не успеет принять необходимые решения. Огромная страна, здесь требуются меры, которые могут на первом этапе вызывать недовольство».

При этом, как считает Жириновский, глава государства не должен опасаться суда после сложения своих полномочий, «потому что тогда президент будет оставаться на своем посту столько, сколько ему потребуется чтобы обезопасить себя и членов своей семьи». «Мы заставим его не уходить со своего поста, – подчеркнул политик. – Раз нет безопасности после ухода – тогда уходить не надо».

По его словам, схожая ситуация сложилась в законодательной практике после введения смертной казни за изнасилование, после чего резко возросло количество убийств, поскольку преступники избавлялись от любых свидетелей.

«Так и здесь. Президент ушел в отставку – будем его судить, может быть даже в тюрьму. Вон в Южной Корее почти все президенты в тюрьме или покончили жизнь самоубийством. И что хорошего? Сейчас в Южной Корее всего 229 умерли от ковида, во Франции 17 тысяч, но большинство людей в мире будут выбирать Францию, потому что там меньше порядка в медицине, больше умирают, зато более высокий уровень демократии и ни один бывший президент в тюрьме не сидит», – отметил Жириновский.

Политик также обратил внимание, что похожий закон принимали в России в канун отставки первого президента РФ Бориса Ельцина, и сейчас, по оценке лидера ЛДПР, требуется «преобразовать его в общий закон». «Это просто правовая практика, надо чтобы было все отработано у нас, от избрания президента до ухода его в отставку», – пояснил он.

«Обнуление для чего сделали? Чтобы никто не планировал, что подождем еще три года, и в 2024 году будет точно новый президент. И вот обнуление. Новый президент действительно будет новый. Но те, кто строил планы на скорейший уход действующего главы, потерпели в этом смысле фиаско: нет, есть право у действующего главы снова идти на выборы, – объяснил лидер ЛДПР. – Так и здесь: если будет принят закон о безопасности ушедшему в отставку президенту, пусть другие, кто планировал привлечь к ответственности, снимут это планирование, понимая, что отныне в России любой президент, ушедший в отставку, имеет неприкосновенность. Вот и все. Чтобы остановить пыл противников России».

При этом Жириновский допустил, что «может быть, какой-то президент совершит много преступлений», отметив, что из прежних руководителей государства судить можно было бы Сталина, Хрущева и Брежнева». «Но не было понятия «президент», и они умирали в основном на посту, поэтому их не успевали уже судить-то», – сказал лидер ЛДПР.

Как сообщалось, в Госдуму внесен законопроект, расширяющий неприкосновенность для экс-президента России. В частности, бывшего главу государства нельзя будет привлечь к уголовной или административной ответственности, задержать, арестовать, допросить или обыскать не только за деяния, совершенные во время пребывания на президентском посту, но и в любое другое время.

Москва, Татьяна Дорофеева

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