«Президент обязан отвечать за свои поступки»: Зюганов выступил против новых гарантий для бывшего главы государства

В нынешних условиях не следует расширять гарантии неприкосновенности для экс-президента России, считает лидер КПРФ Геннадий Зюганов. «Он обязан отвечать за свои поступки», – подчеркнул он.

«В нынешней системе власть президента не ограничена. У него полномочий, откровенно говоря, больше, чем у царя, фараона и генсека вместе взятых, – заявил Зюганов в эфире радиостанции «Эхо Москвы», комментируя новый законопроект, о внесении которого в Госдуму заявил ранее сенатор-«единоросс» Андрей Клишас. – Он не подконтролен. Поэтому неприкосновенность бессмысленно ему давать. Потому что он обязан отвечать за свои обещания, за свои дела, за свои поступки. Я против неприкосновенности президента в нынешних условиях».

Лидер коммунистов также подчеркнул, что неприкосновенность президента должна быть «гарантирована честностью и достойной работой, выполнением своих обязательств», а главным контролером в этой системе должен являться законодатель.

Как считает Зюганов, России требуется изменить Конституцию. «У нас Конституция олигархическая, криминального государства. Это ненормально», – констатировал он.

По мнению политика, страна нуждается в реальном балансе властей, отчетности президента перед парламентом, полноценном диалоге с оппозицией. «У нас ни один кандидат в президенте – ни Ельцин, ни Медведев, ни Путин – ни разу не вели полноценные дебаты, – пояснил он. – Трамп и Байден вынуждены были, а у нас близко этого нет».

Отвечая на вопрос ведущего Максима Курникова Зюганов заверил, что в случае прихода к власти коммунистов в России будут расследованы будут не только факты приватизации советской собственности, но и «преступления олигархов» в «нулевых» годах.

Как сообщал «Новый День», в Госдуму внесен законопроект о расширении гарантий неприкосновенности бывшим президентам России. В частности, документ предусматривает, что бывшего главу государства нельзя будет привлечь к уголовной или административной ответственности, задержать, арестовать, допросить или обыскать не только за деяния, совершенные во время пребывания на президентском посту, но и в любое другое время.

В документе говорится, что неприкосновенность президента РФ, прекратившего исполнение своих полномочий, распространяется на занимаемые им жилые и служебные помещения, используемые им транспортные средства, средства связи, принадлежащие ему документы и багаж, на его переписку.

Авторами законопроекта выступили главы комитетов по государственному строительству и законодательству обеих палат парламента – сенатор Андрей Клишас и депутат Госдумы Павел Крашенинников.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 05.11.20

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