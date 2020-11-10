«Нам дали больше полномочий открыть рот»: Жириновский заявил, что России приготовили судьбу Белоруссии

Новые конституционные полномочия Государственной думы фактически касаются только обсуждений кандидатов на посты в правительстве РФ, а партия большинства готовит России «новую Беларусь». Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Политик подчеркнул, что все кадровые решения по поводу назначений в кабинете министров приняты вне парламента.

«Да. Нам дали больше полномочий. Но дали больше полномочий только открыть рот, но не принять решения. Все решение уже приняты, – подчеркнул Жириновский, выступая с трибуны Госдумы в ходе обсуждения кандидатур в правительство, представленных премьер-министром. – Партия большинства – это страшная политическая ошибка. Если мы говорим о развитии демократии, но не позволяем принять другое решение – мы своими руками готовим Беларусь. Потому что мы заставляем людей говорить – а решения никакого не будет. Поэтому я сразу скажу, чтобы министры не волновались: мы поддержим всех, кроме министров транспорта и экологии».

Жириновский отметил, что ЛДПР ничего не имеет против лично гендиректора ПАО «Аэрофлот» Виталия Савельева, однако в должности министра транспорта должен быть человек, который займется развитием дорожной сети. Кандидатура Александра Козлова партию не устраивает сразу по двум причинам, о которых Жириновский заявил перед пленарным заседанием.

Что касается кандидата в министры строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина, то ему лидер ЛДПР пожаловался на мэрию Москвы, которая отказала Жириновскому в предоставлении участка для строительства дома. «Взятки у меня нет, чтобы им дать! А участки есть у них. Подлецы и негодяи! Займитесь этим – почему мне отказали дать участок. Почему я не могу построить дом? Это я не могу, а простой человек вообще ничего не сможет, его выгонят! Это так вы развиваете индивидуальное жилищное строительство?» – обратился политик к кандидату в министры.

В Государственной думе второй день проходит обсуждение шести кандидатур, выдвинутых премьер-министром Михаилом Мишустиным на должности вице-премьера и пяти министров. Накануне кандидату встречались с членами думских профильных комитетов и политическими фракциями, сегодня утром встречи и обсуждение продолжились.

На должность главы Минэнерго выдвинут нынешний руководитель «РусГидро» Николай Шульгинов. Главой Минстроя премьер-министр предложил назначить первого заместителя руководителя этого ведомства Ирека Файзуллина, министром транспорта – гендиректора «Аэрофлота» Виталия Савельева, главой Минприроды – руководителя Минвостокразвития Александра Козлова, министром по развитию Дальнего Востока и Арктики – гендиректора Фонда развития Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова.

Москва, Татьяна Дорофеева

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