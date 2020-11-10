Назначение Новака вице-премьером РФ одобрили три фракции Госдумы

Предложенную премьер-министром кандидатуру Александра Новака на должность заместителя председателя правительства РФ поддержали три из четырех фракции нижней палаты парламента. Как передает корреспондент РИА «Новый День», КПРФ предпочла воздержаться, не одобряя в целом экономический курс правительства.

«Вам надо выходить на те темпы [развития экономики], которые позволят выполнить послание президента, – напутствовал Новака лидер КПРФ Геннадий Зюганов на пленарном заседании Госдумы. – В противном случае мы окажемся не в первой пятерке [развитых экономик мира], а мы будем пятнадцатыми. А это будет кризис уже не экономический, а политический».

«Учитывая, что пока курс не изменен, мы воздержимся от голосования по вашей кандидатуре – как и по остальным. Но надеемся, что ваша команда повлияет на изменение курса, без этого страна не выберется из кризиса», – сказал Зюганов.

«Единая Россия», ЛДПР и «Справедливая Россия» кандидатуру Новака поддержали.

При голосовании за утверждение Новака высказались 327 депутатов, против только один, и 36 парламентариев воздержалось.

«Поздравляем вас, Александр Валентинович, с утверждением на должность заместителя председателя правительства Российской Федерации», – поздравил Новака спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 10.11.20

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