«Это уже само по себе преступление»: депутат Госдумы Федот Тумусов заявил о росте цен на лекарства «из домаркировочной эры»

Поставщики лекарственных средств повысили цены на все препараты, включая те, что были закуплены до начала маркировки. О росте цен в аптеках Якутии сообщил депутат Государственной думы от «Справедливой России» Федот Тумусов.

«Мне пишут из Якутии, что взлетели цена на все лекарства, а не только на те, что поставщики получили с 1 июля, даты введения маркировки, – отметил парламентарий на своей странице в «Фейсбуке». – То есть у поставщиков нет никаких оснований завышать цены на лекарства с более ранее датой закупки. Но завышают. И выбор получается такой: либо аптека будет продавать лекарство по завышенной цене (из домаркировочной эры), либо не будет продавать ничего, потому что «новые» лекарства нельзя толком отпустить из-за сбоев «Честного знака»».

Тумусов также обратил внимание, что в результате маркировки лекарств «Честным знаком» 50 копеек с каждой упаковки идут в карман олигархам. «Система «Знака» не работает, но деньги все равно идут. Это уже само по себе преступление (самое мягкое определение – халатность), особенно во времена коронавируса», – подчеркнул он.

«Я не понимаю, как можно наживаться на людях в такие моменты – именно наживаться, так как это уже не прибыль, а сверхприбыль, использование кризиса (во многом рукотворного, спасибо правительству) для своего обогащения. Будем разбираться – и по возможности наказывать тех, кто потерял совесть и разоряет людей, пользуясь пандемией», – пообещал парламентарий.

Как сообщал «Новый День», в России на фоне роста заболеваемости коронавирусной инфекции начались сбои с поставкой лекарств в аптеки и медицинские учреждения из-за введенной с 1 июля системы маркировки препаратов. В середине октября в Госдуме заместитель министра здравоохранения РФ Наталья Хорова сообщила, что минздраву известно об этих проблемах. «Министерству здравоохранения об этих проблемах известно. Администратором введения системы по маркировке является министерство промышленности, мы с ними совместно в этом направлении работаем», – заявила она, не уточнив ни масштабы сбоев, ни сроки наведения на рынке порядка. Только 3 ноября премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, упрощающее порядок работы с системой маркировки, однако, судя по всему, это не помогло решить проблему.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 17.11.20

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