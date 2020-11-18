«Это оскорбительно!..» Депутаты Госдумы от КПРФ возмущены советом полпреда президента сложить полномочия

Депутаты Госдумы от КПРФ оскорблены заявлением полномочного представителя президента РФ в нижней палате парламента Гарри Минха, прозвучавшими накануне в ходе обсуждения в первом чтении законопроектов, посвященных Совету Федерации и неприкосновенности экс-президента и его семьи. Об этом заявил заместитель главы фракции КПРФ в Госдуме Николай Коломейцев.

«Нас крайне оскорбило вчерашнее выступление чиновника, который взялся давать характеристики и советы депутатам, избранным народом», – сказал парламентарий, пояснив, что имеет в виду выступление представителя президента РФ в нижней палате парламента. Заявления Минха Коломейцев назвал «как минимум некорректными, а вообще-то оскорбительными».

«До него ни один представитель президента не допускал таких высказываний, – подчеркнул депутат. – По нашему мнению, это вероятно указание администрации президента в лице Кириенко, что вообще нам непонятно. Мы считаем, что представители президента и правительства в Государственной думе как чиновники не имеют права читать нравоучения депутатам».

По словам парламентария, еще больше депутатов Госдумы от КПРФ оскорбило то, что «представитель президента не являлся представителем президента по этим вопросам». «Ну если президент не доверил своему представителю докладывать закон, а посчитал нужным поручить это председателю комитета Государственной думы, то с какой стати представитель президента, не имея на то полномочий – а мы считаем, что в данной ситуации есть документ, который назначает другого человека официальным представителем – вдруг разразился речами, которые оскорбляют депутатов», – пояснил Коломейцев.

Как сообщал «Новый День», скандал в Госдуме произошел накануне в ходе обсуждения поправок в закон «О гарантиях Президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи». Депутаты от КПРФ высказались против дополнительных гарантий, которые фактически делают невозможным привлечение экс-главы государства к ответственности за любое количество любых преступлений, ключаря тяжкие и особо тяжкие. В ответ полномочный представитель главы государства в Госдуме предложил депутатам от КПРФ, выступившим против таких изменений, сложить полномочия и идти на улицу.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 18.11.20

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