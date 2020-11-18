«Если вы притомились – попросите замены»: фракция КПРФ потребовала извинений от полпреда президента в Госдуме

Фракция КПРФ в Госдуме потребовала извинений от полномочного представителя президента РФ в нижней палате парламента Гарри Минха за предложение коммунистам сложить мандаты и «идти на улицу». «Если вы притомились – попросите замены», – заявил депутат Николай Харитонов в начале сегодняшнего пленарного заседания Госдумы.

«Призываю Минха Гарри Владмировича, полномочного представителя президента, принести извинения Синельщикову Юрию Петровичу и в целом фракции за вчерашнее резкое, необоснованное и непродуманное предложение оставить мандаты и выйти на улицу», – потребовал Харитонов.

Депутат также обратил внимание, что «Гарри Владимирович представляет президента». «Я не думаю, что президент рекомендует ему так себя вести. Наоборот. Надо брать пример с президента, когда в сложнейших ситуациях Владимир Владимирович ведет себя сдержанно», – отметил парламентарий.

При этом Харитонов выразил убежденность, что Минх знает положение Конституции о том, что единственным источником власти в РФ является ее многонациональный народ – который может реализовать свое право через избранников. «Мы избранники, и предлагать нам выйти на улицу и сдать мандаты… мы с улицы пришли сюда, в Государственную думу, – подчеркнул парламентарий. – Если вы притомились – попросите замены».

После этого микрофон у Харитонова отключился, и последовала реакция спикера Госдумы Вячеслава Володина. «Николай Михайлович, вы очень мудрый человек. Более того, вас отличает высокая политическая культура, – сказал глава нижней палаты парламента, после чего выступил в защиту полпреда президента. – Все то, что вам говорил Гарри Владимирович, он говорил в рамках дискуссии, обсуждения законопроекта. У нас здесь не может быть улицы с односторонним движением: депутат может говорить, а представитель президента или правительства может только молчать и слушать, что мы говорим, это неправильно. Гарри Владимирович говорил об ответственности, в его словах не звучали конкретные фамилии, ни ваша, ни Синельщикова. А если кто-то берет это на свой счет – ну, наверное, логика в этом есть».

Оскорбленным коммунистам спикер Госдумы посоветовал «не жить обидами и смотреть в будущее оптимистически», вспомнив о своем опыте, как 30 лет назад КПСС не пускала его в политику: «Трижды не регистрировали меня в 90-м году».

В целом заявление Харитонова оказалось очередным поводом для публичной порки фракции КПРФ. «С какой вы улицы пришли? По разнарядке ЦК КПСС!», – заявил Володин.

«Что касается Гарри Владимировича – если он один раз себе позволил за все это время, так простите, зачем с этим жить?» – пояснил Володин.

Харитонов продолжал выступать из зала с отключенным микрофоном. «Перед товарищем приносим извинения, если он надумал себе лишнего», – сообщил спикер Госдумы, и предложил перейти к рассмотрению законопроектов из повестки дня. Попросившему слова Владимиру Жириновскому микрофон включать не стали. «Владимир Вольфович, давайте не будем уходить в полемику», – обратился к нему Володин.

Как сообщал «Новый День», скандал в Госдуме произошел накануне в ходе обсуждения поправок в закон «О гарантиях Президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи». Депутаты от КПРФ высказались против дополнительных гарантий, которые фактически делают невозможным привлечение экс-главы государства к ответственности за любое количество любых преступлений, включая тяжкие и особо тяжкие. В ответ полномочный представитель главы государства в Госдуме предложил депутатам от КПРФ, выступившим против таких изменений, сложить полномочия и идти на улицу.

Москва, Татьяна Дорофеева

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