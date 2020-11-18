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Среда, 18 ноября 2020, 15:56 мск

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В Госдуме назвали слишком мягким наказание за призывы отчуждения территории РФ

Фото РИА «Новый День»

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в окончательном третьем чтении два законопроекта, устанавливающих ответственность за призывы и действия по отчуждению территории РФ. Как передает корреспондент РИА «Новый День», против выступила фракция КПРФ, представители которой назвали слишком мягким наказание, предложенное в документах.

В частности, депутат от КПРФ Юрий Синельщиков в своем выступлении мрачно констатировал, что законопроект направлен не на развитие Конституции, а против нее. «Конституция требует укреплять державу нашу, а здесь предлагают ее развалить и поскорее. И он (закон) не защищает, а разваливает территориальную целостность», – заявил парламентарий.

Депутат подчеркнул, что фракция КПРФ не может согласиться с предложенными нормами, и обратил внимание, что в новых законах «опять вводится административная преюдиция», при которой уголовная ответственность наступает только при повторных нарушениях: «за призывы к употреблению наркотиков полагается 10 лет лишения свободы, а за призывы к развалу России – административная ответственность».

В итоге законопроекты большинством голосов были одобрены, однако по первому из них против проголосовали 38 парламентариев, по второму – 39, и один народный избранник воздержался.

Перед этим Госдума приняла также в окончательном чтении законопроекты о приоритете Конституции РФ, вносящие поправки в пять российских кодексов, включая Уголовно-процессуальный, и в 115 законодательных актов, в которые «добавляются гарантии верховенства Конституции и приоритета ее действия на территории РФ».

Желающих выступать или задавать вопросы не нашлось. В результате три из четырёх законопроектов из пакета, предложенного президентом РФ в развитие поправок в Конституцию, были приняты единогласно. По четвертому закону, предполагающему изменения в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, двое депутатов решили воздержаться.

Москва, Татьяна Дорофеева

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