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Пятница, 20 ноября 2020, 15:51 мск

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Депутаты Госдумы от «ЕР» хотят резко повысить штрафы за незаконную агитацию: Клишас обещал поддержать

В России готовятся увеличить штраф за незаконную агитацию. Соответствующий законопроект внесен в Государственную думу. Согласно документу, размещенному в электронной базе данных нижней палаты парламента, максимальная санкция составит полмиллиона рублей.

Авторами законопроекта выступили семь депутатов от «Единой России» во главе с руководителями думских комитетов Ольгой Савастьяновой и Александром Хинштейном. Поправки предложено внести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП).

Так, за агитацию вне законного агитационного периода, либо в местах, где ее проведение запрещено, штрафы, по мнению «единороссов», следует повысить для граждан до уровня от пяти тысяч до 20 тысяч рублей, для должностных лиц – от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.

Сейчас санкции за такие нарушения составляют для граждан от одной тысячи до 1,5 тысячи рублей; для должностных лиц – от двух тысяч до пяти тысяч рублей; для юридических лиц – от 20 тысяч до 100 тысяч рублей.

Совет Федерации поддержит эту инициативу, пообещал глава сенатского комитета по государственному строительству Андрей Клишас. «Инициатива правильная, Совфед поддержит», – цитирует Клишаса РИА «Новости».

В пояснительной записке авторы документа никак не обосновали необходимость повышения штрафов, предложенного в кризисный период. В документе говорится, что законопроект «разработан в целях совершенствования правового регулирования вопросов административной ответственности за правонарушения в сфере предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума».

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 20.11.20

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