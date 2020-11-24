Сторонники КПРФ вышли к Госдуме с протестом против бюджетной политики правительства РФ

Сегодня около здания Госдумы прошла акция протеста против бюджетной политики правительства РФ. Митинг проходил в виде встречи избирателей с депутатами Госдумы. Судя по видеотрансляции, которую вел «Левый фронт», у здания нижней палаты парламента собралось несколько десятков человек.

Сбор активистов около Госдумы начался примерно в 10:30, за полчаса до назначенного времени. Автор видео сообщила, что около здания нижней палаты парламента появилось очень много сотрудников полиции. Один из них в мегафон анонсировал встречу населения с депутатами, и попросил не нарушать закон в ходе мероприятия. «Использование любой атрибутики, а также плакатов запрещено», – предупредил полицейский.

Участники встречи пояснили, что считают проект нового бюджета антисоциальным, поскольку в условиях пандемии и кризиса следует серьезно увеличивать статьи на медицину, образования, науку и поддержку граждан. «Уважаемые депутаты! Хватит сидеть там, просиживать свои задницы. Думайте о народе, этот народ вас выбирал», – призвал один из горожан, пришедших к стенам Госдумы.

Депутат Госдумы Николай Коломейцев в своем выступлении подчеркнул, что «то, что происходит – это продолжение реализации планов, навязанных мировым банком и МВФ, мировой закулисой, еще при Ельцине».

«Все последовательные сторонники Ельцина и Гайдара сегодня у власти, – заявил парламентарий. – [Сергей] Кириенко – первый заместитель управления внутренней политики, он расставляет все кадры. Силуанов, ученик Чубайса и Кудрина, он как руководить бюджетом и финансами, так и руководит. [Эльвира] Набиуллина – ответсекретарь Чубайса, она в Центробанке. Все эти вопросы происходят неслучайно. Они сначала испугались пандемии, а потом решили, что это возможность надеть намордники на весь народ».

По словам Коломейцева, фракция КПРФ ранее внесла «полный комплект документов» по национализации ресурсов, прогрессивной шкале налогообложения, однако думское большинство отказалось принимать эти инициативы.

Один из выступающих напомнил, что подобные методы обращения с собственным народом, как правило, выливаются в массовый протест, и «вот тогда власть узнает, что такое дубинка народной войны».

Как сообщал «новый День», Госдума намерена на этой неделе принять проект федерального бюджета сразу во втором и третьем, окончательном чтении.

Москва, Татьяна Дорофеева

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