Деньги пойдут на «благое дело»: в России хотят ввести акциз на соленую и сладкую еду

В России могут ввести акциз на продукты, содержащие соль и сахар в больших объемах. Как передает корреспондент РИА «Новый День», авторы предложения заявляют, что собранные таким образом миллиарды рублей будут направлены «на благие цели». Об этом шла речь сегодня на пресс-конференции в Москве.

Комментируя инициативу о налоге на сладкую и соленую еду, первый зампред комиссии по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив Общественной палаты РФ, председатель исполнительного комитета «Российского союза налогоплательщиков» Артем Кирьянов «успокоил» тем, что речь не идет о повышении цен на сахар и соль в чистом виде.

«Реакция неоднозначная. Предложение достаточно тяжелое для восприятия. Главное, что нужно сказать, все люди, которые занервничали, вспомнили о своих приусадебных участках, о варенье, соленьях, могут не волноваться. Речь идет о продуктах, том, что происходит в торговых сетях и пищевой промышленности, а не о повышении цен на сахар и соль», – сказал он.

Кирьянов заверил, что предложение связано с заботой о здоровье россиян. «Сегодня группа риска по заболеванию диабетом второго типа насчитывает десятки миллионов россиян. Каждый второй у нас в зоне риска. Согласно исследованиям, сегодняшний завтрак ребенка стал на 18% слаще, а до родителей информацию никто не торопится доводить», – отметил Кирьянов.

По его словам, власти пытались заставить производителей маркировать изделия с повышенным содержанием сахара и соли, однако этот проект потерпел фиаско. «Механизмы по информированию граждан о том, что они едят, не заработали. У нас был пилотный проект добровольной маркировки «Светофор», который позволял по цветам сформулировать историю про полезность и вредность продукта. Но, раз маркировка не заработала, давайте попробуем идти по пути акцизов. Это не столько сбор средств в казну, сколько способ показать, что этот товар подакцизный, значит с ним что-то не так», – заявил он.

Кирьянов обратил внимание, что, даже по предварительным оценкам, речь пойдет о десятках миллиардов рублей. «Вводя акциз, мы аккумулируем средства и пускаем их на профилактику диабета 2-го типа», – пояснил он.

При этом представитель Общественной палаты заверил, что подход к введению акцизов не будет «уравнительным и плоским». Однако критерии, по которым продукты будут считаться «вредными», эксперт не назвал. «Но все сладости попадут под акциз», – подтвердил Кирьянов.

Как сообщал «Новый День», ранее эксперты предупредили, что в 2021 году в России из-за коронавирусного кризиса традиционный рост цен на ЖКХ и продукты окажется больше, чем в прежние годы. Кроме этого, по оценке аналитиков, из-за неблагоприятной экономической конъюнктуры вырастут цены на импортную бытовую технику, электронику, гаджеты, одежду, обувь, аксессуары, косметику, парфюмерию.

Наравне с этим в России продолжается падение реальных доходов населения – во втором квартале они снизились до 8,4%. С учетом инфляции реальные расходы также снизились до 13-летнего минимума – меньше россияне тратили только 13 лет назад – в 2007 году (15 390 рублей на каждого члена семьи в сегодняшних ценах).

Несмотря на негативные тенденции, власти продолжают ужесточать фискальную политику, вводят дополнительные акцизы и повышают налоговые ставки.

Москва, Александра Быстрицкая

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