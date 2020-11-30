В России ставки акцизов на табак растут опережающими темпами

Ставка акциза на табачную продукцию в России сейчас является самой высокой в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а к 2024 году станет максимальной в рамках Соглашения государств-членов ЕАЭС. Об этом сообщил заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов на заседании комитета Совета Федерации по международным делам, который сегодня рекомендовал верхней палате парламента одобрить этот документ.

Как отметил чиновник, Соглашение устанавливает единую индикативную ставку акциза на табачную продукцию для государств-членов ЕАЭС в 2024 году, и диапазон отклонений от нее в 20% в большую либо меньшую сторону. Цифры будут пересматриваться каждые пять лет. В 2024 году ставку предложено установить на уровне 35 евро за 1000 штук, при этом в России уже сейчас идет ускоренная индексация ставок акциза, который в 2021 году вырастет сразу на 20%.

«Я до сих пор помню табачные бунты времен 90-91 года, – прокомментировал ситуацию сенатор Андрей Климов. – Предмет регулирования достаточно общественно значимый. Как наши коллеги в Государственной думе отнеслись к этому?»

Депутаты Госдумы, одобряя Соглашение, задали всего один вопрос – какие меры принимает правительство РФ, чтобы не допустить роста «серого» табачного рынка, сообщил в ответ Сазанов. Так, в РФ уже запущена обязательная маркировка табачных изделий, ужесточен контроль за выдачей и использованием акцизных марок и контроль за перемещением товара внутри ЕАЭС, причем главным образом это касается Белоруссии. «Мы полагаем, не будет происходить увеличения доли серого рынка со следующего года», – сказал замминистра финансов.

Сазанов заверил, что резкого роста цен на сигареты в России после вступления в силу этого Соглашения не произойдет. По его словам, уже сейчас в стране действуют самые высокие ставки акциза на табачную продукцию в рамках ЕАЭС, которые находятся наиболее близко к целевому уровню 2024 года. «В РФ к 2024 году ставки акциза будут где-то в полтора раза выше, чем в других странах ЕАЭС, при этом во всех странах ЕАЭС единая акцизная политика, везде ставки повышаются, но, конечно, в РФ они растут опережающими темпами», – уточнил он.

«Именно от этого Соглашения [резкого роста цен на табачную продукцию] не произойдет, потому что у нас уже повышение ставок акциза на 20% в следующем году была предусмотрена федеральным законом, который уже принят в октябре», – пояснил Сазанов.

Комитет Совета Федерации единогласно решил рекомендовать верхней палате парламента одобрить ратификацию Соглашения о принципах ведения налоговой политики в области акцизов на табачную продукцию государств – членов Евразийского экономического союза.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 30.11.20

Аномальные холода охватят часть России. / Япония значительно увеличила расходы на проведение Олимпиады в Токио. / В России не будут сокращать число сдаваемых предметов на ЕГЭ. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»