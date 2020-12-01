«Слом сценария» выборов в Госдуму: телеграм-каналы о назначении Евгения Минченко главой штаба «Новых людей»

Медиа-сообщество бурно отреагировало на назначение известного политолога, главы Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) Евгения Минченко руководителем предвыборного штаба партии «Новые люди» (НЛ). По оценке авторов популярных политических телеграм-каналов, это событие можно считать сигналом о существенном изменении состава будущей Госдумы и появлении в нижней палате парламента новых игроков.

Как пишет телеграм-канал «Незыгарь», участие Минченко в кампании – «хорошая находка для лидера «Новых людей» Алексея Нечаева». «Во-первых, предвыборная кампания пройдёт на высоком уровне. Во-вторых, у Минченко репутация не только сильного политтехнолога, но и лоббиста и переговорщика. В-третьих, сам факт появления Евгения Минченко в партии «Новые люди» – дополнительный сигнал для потенциальных партнеров и спонсоров партии, что это серьёзный проект и в него стоит вкладываться», – пишет «Незыгарь», отмечая, что «судя по приходу Минченко к Нечаеву, принято и решение о прохождении «Новых людей» в Госдуму-2021».

Телеграм-канал «Бойлерная» также считает назначение политолога залогом прохождения «Новых людей» в нижнюю палату парламента. «У них будет яркая результативная кампания. А в Госдуме наконец-то появится нормальная правая партия, которой там не было с 2003 года. Вполне логичное решение Кремля – дать «рассерженным горожанам» представительство в парламенте», – отмечает «Бойлерная».

Телеграм-канал «Политджостик» прогнозирует, что после прихода Минченко в партию «Новые люди» выстроится очередь. «Теперь начинается самое интересное – кто из потенциальных кандидатов в Госдуму быстрее добежит до Нечаева и кто сделает самое интересное предложение. Минченко во главе штаба НЛ – это не просто сильно, это качественно сильно!» – уверен автор канала политтехнолог Марат Баширов.

Такого же мнения придерживается «Беспощадный пиарщик». «Это такой специальный сигнал, которыми в АП любят общаться с электоратом: мол есть понятный политтехнолог, значит проход в ГД согласован. Похоже, сейчас к Нечаеву потянутся плотным потоком ходоки за местами в Госдуму и спонсоры, а политсезон следующего года будет хотя бы нескучный», – пишет телеграм-канал.

В связи с этим примечательна ремарка «Кремлевского мамковеда». Авторы этого телеграм-канала считают, что решение пустить «Новых людей» в Госдуму было принято после белорусских событий. «На опыте Лукашенко в Кремле убедились, что тотальная зачистка политического поля не работает», – отмечается в публикации.

В то же время в политтехнологическом сообществе полагают, что прохождение «Новых людей» в Госдуму не настолько очевидно. «Номинация Минченко в «Новых людях». Решение интересное, но пока скорее имиджевое, чем технологическое. Сотрудничество еще предстоит формализовать. Когда будут определены статус и ответственность, тогда можно прогнозировать и делать ставки», – говорится в публикации в телеграм-канале «Чеснаков».

По оценке телеграм-канала «Трезвый политолог», Нечаев, предъявив потенциальным спонсорам «статусного политтехнолога», сделал очень грамотный стратегический ход. «Нечаев – системный и расчетливый игрок, который не раз ещё нас удивит. Оцените красоту игры – новость о Минченко как руководителе кампании партии «Новые люди» вышла одновременно с сюжетом о проблемах у «Справедливой России», «Родины» и «За правду». Значит, кто-то знал об этом заранее и подсказал», – отмечает автор публикации.

При этом отмечается, что турбулентность в партийной системе усиливает неопределенность и «значительно влияет на сценарий транзита власти». По версии «Канала визионера», Минченко, который является автором концепции ««Политбюро 2.0» (сетевая структура ближнего круга президента РФ Владимира Путина), заявил о начале настоящей транзитной «гонке преемников».

«Назначение Минченко – это маркер слома инерционно-консервативного сценария выборов в ГД-2021 года, причем слома не аппаратного, кулуарного, а политического. Это не только негласный вызов силовой составляющей правящей элиты, но и открытый вызов руководству ЕР, объединившемуся с руководством Госдумы»», – полагает автор канала.

Напомним, накануне стало известно, что Минченко вошел в предвыборный штаб «Новых людей». В 2010 году партия «Республика», политтехнологом которой был Минченко, через несколько месяцев после создания прошла в парламент Кыргызстана, набрав 13% голосов. В 2016 году, по данным телеграм-канала «Незыгарь», он обеспечил победу президенту Молдавии Игорю Додону. Сам Минченко предпочел не комментировать эти сообщения.

Партия «Новые люди» была создана в марте 2020 года. По итогам единого дня голосования 13 сентября, политобъединение прошло в четыре региональных парламента – Новосибирской, Калужской, Костромской и Рязанской областей.

Выборы в Госдуму намечены на сентябрь 2021 года.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 01.12.20

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