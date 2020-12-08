«Боятся и прячутся в щель»: Миронов поддержал законопроект о физлицах-иноагентах

Физические лица – иноагенты должны работать в России «с открытым забралом», заявил сегодня перед пленарным заседанием Госдумы лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Парламентарий поддержал новый законопроект, под которым поставили свои подписи представители всех думских фракций. Документ сегодня рассмотрит Госдума в первом чтении.

«В СМИ его называют закон об иноагентах», – пояснил Миронов.

«Есть одна лакуна законодательная, щель, вот в эту щель некоторые, которые почему-то боятся, чтобы их назвали иногаентами, в эту щель они сейчас прячутся», – заявил лидер «эсеров». Сейчас в РФ организации, которые получают финансирование из-за рубежа, уже обязаны об этом отчитываться и во всех своих публичных материалах упоминать о статусе иноагента. Однако это правило пока не касается организаций, которые работают без образования юридического лица, отметил парламентарий. Новый закон обязывает их отчитываться, на что они получают и тратят деньги.

«То же самое касается и физических лиц, которые получают деньги из-за рубежа для проведения любой деятельности в нашей стране, в том числе для проведения научных изысканий, и исследований в военной сфере, – пояснил Миронов. – Некоторые делают это официально, но при этом получают почему-то деньги из-за рубежа. Пусть у них будет открытое забрало».

Законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления дополнительных мер противодействия угрозам национальной безопасности» был внесен в Госдуму 18 ноября. В пояснительной записке к документу сказано, что сейчас из-за пробелов в законодательстве фактически отсутствуют механизмы контроля за деятельностью общественных объединений, в том числе спонсируемых из-за рубежа и участвующих в политических акциях на территории РФ. В этой ситуации авторы документа предложили обязать организации, не зарегистрированные в качестве юрлица, так же как НКО-иноагенты, уведомлять об этом власти.

«Сведения, содержащиеся в представляемых уведомлениях, составят реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, – говорится в пояснительной записке. – На общественные объединения, включенные в указанный реестр, возлагается обязанность ежеквартально информировать уполномоченный орган об объеме и целях получаемого иностранного финансирования и его фактическом расходовании».

Во всех материалах таких организаций, в том числе опубликованных в СМИ, должны будут появиться указания, что они произведены незарегистрированным общественным объединением, выполняющем функции иностранного агента. Такой же механизм предложено ввести и для физлиц, «которые в интересах иностранного источника участвуют в политической деятельности на территории Российской Федерации и (или) осуществляют целенаправленный сбор отдельных категорий значимых сведений в области военной, военно-технической деятельности государства». Эти россияне не смогут занимать должности на государственной и муниципальной службе, а также будут лишены права быть допущенными к государственной тайне.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 08.12.20

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