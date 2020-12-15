«Мы должны быть готовы к очередной агрессии»: Зюганов связал избрание Байдена с заявлением Навального

Правительство и президент РФ Владимир Путин должны реально оценить итоги выборов в США, которые грозят России новыми вызовами, считает лидер КПРФ Геннадий Зюганов. В своем выступлении перед журналистами в Госдуме политик связал избрание президентом Соединенных штатов Америки Джозефа Байдена с заявлением оппозиционера Алексея Навального о попытке своего убийства агентами ФСБ, назвав эти обвинения «откровенной ложью».

«Вчера в Америке стало ясно, что Байден будет президентом, за него проголосовали выборщики. Я очень хотел, чтобы президент Путин, наше правительство и Совбез реально оценили происходящее, ибо команда Байдена – это команда Обамы, глобалистов, которая имеет огромные финансовые ресурсы, у которых мощные информационные средства, и которые преуспели прежде всего в проведении цветных революций, в захвате чужого интеллектуального потенциала и рынков», – подчеркнул Зюганов.

Бессменный лидер КПРФ также заявил, что ранее глобалисты «уже пытались взять нашу страну в «клещи», когда готовили соглашение по Трансатлантическому партнерству. «Я уверен, что эта идея, которую похоронил Трамп, снова возникнет», – предупредил Зюганов, сообщив, что ранее Байден уже объявил Россию врагом номер один, в то время, как с Китаем США готовы поддерживать торговые отношения и развивать связи.

«Поэтому мы должны быть готовы к очередной агрессии, которая развернется на постсоветском пространстве, – считает Зюганов. – Вчера уже объявился Навальный, который после избрания Байдена уже предъявил нам счет, что спецслужбы России отравили его, что является откровенной ложью».

Лидер КПРФ призвал правительство внимательно отнеслись к действующему финансово-экономическому курсу, «который делает нашу страну слабее» и способствует только обострению действующих вызовов.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 15.12.20

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