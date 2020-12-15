«Тема, которая у нас не обсуждается»: эксперт объяснил рост операций с наличными в России

Банк России фактически «обнулил» систему безналичных расчетов, спровоцировав своими решениями обратный тренд. «15-летняя работа была сведена на нет за три-четыре месяца», – сказал заведующий лабораторией финансовых исследований Института Гайдара, бывший заместитель министра экономического развития РФ Алексей Ведев сегодня на заседании Экономического клуба ФБК.

«Тема, которая у нас не обсуждается. Браво-браво Центральному банку! Ситуация с наличными деньгами – за 9 месяцев обращение наличных денег выросло на 2,4 трлн. Это было очень просто: крупнейший банк вводит комиссию по переводам внутри банка. Потом – глупая дискуссия о возможной деноминации. Все. Чего вы ожидали… Ну и плюс – кризис без поддержки малого бизнеса», – пояснил Ведев.

«Теперь у нас есть навес из наличных денег, который возник в последние пять месяцев. А ЦБ говорит: надо же наличные деньги возросли. Это проблема, которая возникла ни из чего», – добавил он.

Напомним, согласно данным оперативной статистики ЦБ по ликвидности банковского сектора, за март-июнь объем «кэша» в обращении взлетел на 2 трлн рублей, до исторического рекорда в 12,431 трлн. К концу октября эта цифра выросла почти до 13 трлн рублей.

Примечательно, что это происходит на фоне коронавирусной эпидемии, когда власти призывают граждан использовать безналичные средства оплаты для соблюдения мер эпидемиологической безопасности.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 15.12.20

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