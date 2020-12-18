Банк России признал рост инфляции выше прогнозного

Инфляция по итогам 2020 года окажется выше 4% и составит 4,6% – 4,9%. «Баланс проинфляционных и дезинфекционных факторов и рисков уже не представляется Совету директоров ЦБ столь однозначно смещенным в сторону дезинфекционных, как мы оценивали ранее», – сказала председатель Банка России Эльвира Набиуллина сегодня на пресс-конференции.

«Текущие показатели годовой инфляции заметно превышают траекторию нашего октябрьского прогноза, – признала она. – По итогам 2020 года инфляция ожидается в диапазоне 4,6 – 4,9%».

В числе факторов, вызвавших ускорение роста цен – ситуация на отдельных продовольственных рынках, где волатильность ценовой динамики связана с ростом мировых цен, и ослабление рубля.

В сфере непродовольственных товаров сейчас в цены переносится не только осеннее ослабление рубля, но и его изменение с весны, пояснила Набиуллина. По ее словам, это связано с тем, что весной производители и продавцы откладывали перенос ослабления рубля в цены из-за низкого спроса – кроме того, на складах был запас, закупленный еще по старой стоимости.

«Давление на инфляцию со стороны издержек происходит и по иным причинам: это нехватка рабочей силы в отдельных отраслях, затраты на соблюдение дополнительных санэпиднорм, возможные сбои в поставках на фоне ухудшения ситуации в пандемии», – отметила глава ЦБ.

«Есть признаки, что проинфляционные тенденции могут стать более устойчивыми, на что указывает существенный рост инфляционных ожиданий населения и бизнеса», – сообщила Набиуллина.

Ранее сегодня Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 18.12.20

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