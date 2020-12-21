В Госдуме поправили законопроект о всероссийской реновации

В законопроект о всероссийской реновации ко второму чтению внесены поправки, в числе которых предложение исключить пункт о том, что к комплексному развитию территорий можно отнести участок, на 50% занятый аварийным жильем. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев сегодня по итогам заседания президиума фракции «Единой России» с участием вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

По его словам, в пятницу прошло заседание комитета с участием авторов всех поправок к законопроекту, в итоге «в проект закона внесены все предложения наших депутатов всех фракций, которые задавали вопросы».

«Законопроект получился совершенно устойчивым. В законопроекте подробно расписаны все направления, каждый гражданин России, который ознакомится увидит, что все его права защищены», – заверил Москвичев, подчеркнув, что перераспределения полномочий – федеральных, региональных и муниципальных – по новому законопроекту не произошло. «Подробно расписали вопросы по индивидуальному жилью, по многоквартирным домам, которые являются аварийными или ветхими, – сообщил депутат. – И вопросы 50% территорий, которые есть, тоже из законопроекта ушли, мы понимали, что этот вопрос болезненным был».

Москвичев уточнил, что законопроект поддержан всеми регионами.

В свою очередь, вице-премьер Марат Хуснуллин назвал законопроект «одним из самых важных для развития страны и населённых пунктов». Правительство, как и обещало, провело встречи со всеми фракциями Госдумы, «сегодня очень подробно обсудили с «Единой Россией», отметил чиновник.

«Обсудили на рабочей группе Государственного совета данный закон, и там было единогласно всеми поддержано», – заявил Хуснуллин.

«Считаем, что закон очень своевременный, мы очень его ждем, и считаем, что те регионы которые могут его использовать, буквально с его принятием начнут активно расселять аварийное жилье», – подытожил он.

Как сообщал «Новый День», 17 ноября Госдума приняла законопроект о всероссийской реновации в первом чтении. Спорный документ подготовили трое сенаторов и глава комитета Госдумы по транспорту и строительству, «единоросс» Евгений Москвичев. Оппозиция высказалась против. В частности, депутат от «Справедливой России» Олег Шеин заявил, что в документе «речь идет о перекраивании законодательства в пользу строительных корпораций».

Москва, Татьяна Дорофеева

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