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Вторник, 22 декабря 2020, 10:52 мск

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Госдума минутой молчания почтила память умершего от коронавируса депутата

Фото РИА «Новый День»

Государственная дума в начале пленарного заседания во вторник минутой молчания почтили память депутата от КПРФ Валентина Шурчанова. Он скончался 18 декабря.

После регистрации присутствующих в зале заседания депутатов спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил «почтить память нашего коллеги Валентина Сергеевича Шурчанова, ушедшего из жизни после продолжительной болезни». «Он был депутатом пятого, шестого, седьмого созывов, член Совета Федерации, замечательный человек, – подчеркнул Володин. – Но болезнь оказалась сильнее, коронавирус победил его».

Парламентарии, стоя, минутой молчания почтили память Шурчанова.

Валентин Шурчанов представлял в Государственной думе Республику Марий Эл, Чувашскую Республику и Республику Мордовия, занимал должность заместителя руководителя думской фракции КПРФ, первого заместителя главы комитета по бюджету и налогам.

Он был похоронен на аллее почетных захоронений городского кладбища №5 в Больших Карачурах в Чувашии.

Москва, Татьяна Дорофеева

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