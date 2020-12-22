Депутат Госдумы обвинил вице-премьера РФ в дезинформации

Правительство РФ, вопреки заявлению вице-премьера Марата Хуснуллина, не обсуждало со всеми фракциями нижней палаты парламента законопроект о всероссийской реновации. Об этом заявил депутат от «Справедливой России» Олег Шеин сегодня на пленарном заседании Государственной думы. Парламентарий предложил снять документ с рассмотрения.

«Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о том, что правительство, как и обещало, провело встречи со всеми фракциями Госдумы. Собственно, у «Справедливой России», которая является ведущим критиком данного законопроекта, встреч с правительством не было, – сообщил Шеин. – Предлагаю дать правительству такую возможность и сегодня рассмотрение данного законопроекта отложить».

Законопроект о комплексном развитии территорий, который россияне уже назвали законом о всероссийской реновации, по своим последствиям «будет сравним с пенсионной реформой», подчеркнул депутат.

Глава профильного думского комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев в ответ заявил, что зампред правительства «встречался с «Единой Россией», и с партией ЛДПР разговаривал, и с коммунистами, и дважды провел селекторное совещание со всей страной». Депутаты, которые подали поправки к законопроекту, были приглашены на заседание комитета по транспорту и строительству, сообщил он.

«К сожалению, коллега Шеин вообще не пришел на комитет», – заявил Москвичев, подчеркнув, что законопроект готов ко второму чтению и «поддерживается всеми субъектами РФ в том числе фракциями, поэтому оснований для снятие его из повестки дня нет».

В итоге думское большинство отказалось снимать документ с рассмотрения – в поддержку предложения Шеина проголосовало всего 27 депутатов, против 307, один парламентарий воздержался. Резонансный законопроект будет рассмотрен сегодня во втором чтении.

Как сообщал «Новый День», накануне глава профильного думского комитета Евгений Москвичев и вице-премьер Марат Хуснуллин выступили с заявлением по итогам заседания президиума фракции «Единой России» в Госдуме, которое было посвящено подготовке законопроекта ко второму чтению. В частности, Хуснуллин заявил, что правительство, как и обещало, провело встречи со всеми фракциями Госдумы, «сегодня очень подробно обсудили с «Единой Россией».

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 22.12.20

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