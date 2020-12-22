«Теперь никак, или незаконно…» Госдума ужесточила правила проведения митингов

Госдума поддержала ужесточение правил проведения митингов. Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующий законопроект депутата от «Единой России» Дмитрия Вяткина сегодня был принят во втором чтении.

Как сообщил автор поправок в закон о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, ко второму чтению документа поступило 39 поправок, и 30 из них комитет по развитию гражданского общества – первым заместителем главы которого является сам Вяткин – рекомендовал отклонить.

Парламентская оппозиция восприняла «поправки Вяткина» однозначно негативно. «Наших граждан, к сожалению, пытаются лишить права на проведение публичных мероприятий», – констатировал депутат от КПРФ Алексей Куринный.

«Весь смысл закона о публичных мероприятиях в том, чтобы люди, группа лиц, могли их провести, и соответственно, выразить свою позицию», – пояснил он смысл действующего закона. При этом парламентарий обратил внимание, что теперь перед участниками митингов стоит дилемма: в маске или без маски присутствовать на публичном мероприятии. «У нас запрещено в маске присутствовать, с одной стороны, с другой – без маски новыми правилами тоже запрещено в связи с противоэпидемическими мероприятиями», – отметил депутат.

В этой связи Куринный предложил внести поправку, согласно которой участникам акций будет разрешено носить маски, если это обусловлено санитарно-эпидемиологическими требованиями. В ответ Вяткин авторитетно заявил, что «есть требования закона не скрывать свое лицо, и эти нормы имеют приоритет», и даже когда действует режим повышенной готовности, на улице ношение масок не обязательно.

Что касается нормы, позволяющей считать массовым мероприятием серию одиночных пикетов, то ее Вяткин объяснил необходимостью обеспечить безопасность этим же пикетчикам. «Представьте себе, стоит цепочка в 100 человек, стоит с плакатом один, вокруг тусуется еще 100. Пришли люди, которые не согласны с этим. Что мы получаем? – поинтересовался Вяткин, и сам себе ответил. – Мы получаем вероятное столкновение, в том числе может быть нанесен ущерб жизни и здоровью. Надо принять соответствующие меры, а органы власти не уведомлены».

Такая аргументация спровоцировала очередную критику. «Мне кажется, здесь речь идет не о том, что надо соблюдать безопасность, а о том, что власть злоупотребляет своими полномочиями», – заявила депутат от КПРФ Ольга Алимова, пояснив, что власть при необходимости всегда найдет причины, чтобы отказать гражданам в проведении публичного мероприятия: это могут быть как уличные танцы на этом же месте, так и уборка снега.

В этой ситуации депутат предложила в случае необоснованного отказа органов власти не рассматривать это как основание для запрета. «Это может быть установлено только судом, в результате обжалования», – сообщил Вяткин.

Депутат от «Справедливой России» Олег Шеин со своей стороны подчеркнул, что одиночные пикеты являются неким барометром, позволяющим органам власти заметить и воспринять общественную проблему. «Попытка людям запретить такого рода форму самореализации разрушает управление всей страной ради интересов конкретного чиновника», – предупредил он.

В ответ Вяткин заявил, что во втором чтении законопроекта в Госдуме выступления регламентом не предусмотрены, и сослался на опыт Франции – где полиция сажает всех, кого сумела поймать на несанкционированном мероприятии. «У нас – только суд», – с гордостью сообщил он.

Отвечать на замечание Шеина о том, чем будет считаться собрание жильцов дома, который власти решили снести по ранее принятому во втором чтении коллегами Вяткина закону о реновации, «единоросс» вообще не стал.

«Если проанализировать положения этого законопроекта, публичные мероприятия нельзя проводить никак, либо они будут проводиться незаконно», – резюмировал депутат Куринный.

Законопроект Вяткина, ужесточающий правила проведения митингов, при голосовании поддержали 299 его коллег, против проголосовали 92 депутата. По предложению автора инициативы, в третьем чтении документ будет рассмотрена завтра.

Напомним, ранее депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев заявлял, что инициатива Вяткина отменяет уведомительный характер публичных мероприятий, и фактически вводит разрешительный, что запрещено Конституцией.

Москва, Татьяна Дорофеева

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