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Среда, 23 декабря 2020, 10:28 мск

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Фракция ЛДПР после переговоров с Хуснуллиным решила поддержать всероссийскую реновацию

Фракция ЛДПР в Государственной думе решила поддержать в третьем, окончательном чтении законопроект о всероссийской реновации. Об этом сегодня журналистам сообщил либерал-демократ Ярослав Нилов.

«Сегодня в третьем чтении будет рассмотрен проект закона о всероссийской реновации. Мы во фракции ЛДПР приняли решение его поддержать в третьем чтении, – сказал Нилов. – С депутатами фракции провел переговоры вице-премьер Марат Хуснуллин, который отвечает за строительную отрасль в нашей стране, и мы считаем, что принятие этих поправок позволит ускорить переселение из ветхого жилья наших граждан».

Ранее поддерживать законопроект отказались «эсеры». Депутат от «Справедливой России» Дмитрий Ионин пояснил, что новый закон «превращается в натуральную трагедию для наших граждан».

«Мы прекрасно понимаем, что расселять будут не бараки и трущобы, жители которых будут счастливы, если им даже в течение 90 дней скажут – соберитесь и езжайте в нормальное жилье, – пояснил депутат. – Это будет так называемое комплексное освоение территории, которое заинтересует девелоперов и строителей, которые в сговоре с местными чиновниками просто будут решать: вот здесь мы хотим что-то построить, значит – жители в течение 90 дней должны покинуть дома». Такая участь может постигнуть даже жителей домов Тверской улицы в Москве, предупредил он.

Москва, Татьяна Дорофеева

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